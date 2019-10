Mont’e Prama, perse occasioni “giganti”. Il M5S: “Più fondi a un’eccellenza regionale”

Al centro dell’intervento del Gruppo M5S i fondi:

Compito della politica è quello di scegliere su quali aspetti investire per il rilancio dell’economia sarda. Siamo proprietari di un patrimonio inestimabile, unico al mondo. Ed è proprio unicità la parola chiave. Il plus che come sardi abbiamo il dovere di trasformare nel motore trainante di quest’isola. Tutelare, promuovere, valorizzare e investire nel patrimonio archeologico, è il modo migliore per ridare dignità ad un popolo da sempre sottomesso.

Così la capogruppo del M5S, Desirè Manca, e i consiglieri regionali M5S (Solinas, Li Gioi, Cuccu, Ciusa, Fancello) si uniscono al coro dei parlamentari del M5S scesi in campo per Mont’e Prama, assieme ai quali domenica scorsa hanno preso parte al sit-in organizzato dall’associazione Nurnet – La Rete dei Nuraghi per chiedere il riavvio dei lavori.

I Giganti di Mont’e Prama, cuore della storia e della cultura sarda – denuncia il Gruppo M5S – si trovano ancora inspiegabilmente nascosti. Oggi, alla luce delle recenti scoperte, non possiamo accettare di aver portato alla luce soltanto una minima parte dei reperti presenti nel sito.

Il disegno di rilancio economico, sociale e culturale, è da sempre un elemento portante del programma del M5S: