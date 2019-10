Monserrato. Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze

Il Comune di Monserrato aderisce al “Manifesto #Indifesa” promosso da Terres Des Hommes. Su iniziativa dell’Assessorato Politiche Sociali e del Lavoro, Famiglia, Casa, Salute e Ufficio Europa il Comune di Monserrato, guidato dal Sindaco Tomaso Antonio Locci, prende un impegno nei confronti della discriminazione.

Fino al 17 ottobre 2019, sul muro del Palazzo municipale di p.zza Maria Vergine resterà esposto uno striscione arancione per celebrare la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze.

Come specifica, l’Assessore Tiziana Mori, promotrice dell’iniziativa “con questo atto e secondo quanto previsto dalla propria delibera n. 31 del 19 settembre 2019, la Giunta aderisce al “”Manifesto #Indifesa, per una diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere” promosso dalla Fondazione Terre des Hommes, testimoniando l’attenzione e la volontà dell’Amministrazione di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a questa problematica per garantire e promuovere i diritti dei più piccoli, spesso vittime di violenza”.