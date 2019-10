Mondiali di paddle: esordio delle azzurrine, in squadra anche una sarda

È la prima volta che una squadra femminile italiana partecipa ai Mondiali Juniores. Per quanto nuova come disciplina, la nazionale Paddle (Padel) non poteva certo fare a meno di una squadra femminile. In palio il titolo mondiale. Si giocherà a Castellon, a Benicasim e a Grao di Castellon.

Mondiali di paddle: squadre e staff tecnico

UNDER 14: Sophie Micolich (Lazio), Aurora Tofani (Lazio).

UNDER 16: Caterina Calderoni (Emilia Romagna), Tharyn Cavallaro (Sardegna), Elisa Gentilini (Toscana), Maria Sole Ugolini (Emilia Romagna).

UNDER 18: Isabella Cafieri (Sicilia), Lucia di Ghionno (Emilia Romagna), Francesca Ligotti (Piemonte), Alice Timi (Marche). Capitano: Marcello Capitani. Collaboratori: Stefano Pupillo e Sara D’ambrogio