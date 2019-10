Milano golosa 2019: 12-14 ottobre, la tre giorni dedicata agli artigiani del gusto

L’evento: “Milano golosa 2019”

Un’edizione che segna una svolta nella tradizione dell’evento, puntando sulla contaminazione culturale e gastronomica. Milano Golosa 2019 ospita infatti Asian Taste, un intero padiglione dedicato all’Estremo Oriente e ai ristoratori che hanno portato l’offerta gastronomica asiatica italiana a un alto livello, cambiandone il paradigma di consumo e rendendola un mercato in netta crescita.

Quest’anno Milano Golosa ospita Asian Taste perché Milano deve diventare la capitale della contaminazione culturale, anche in cucina – afferma Davide Paolini.

Asian Taste – nato dalla collaborazione tra Gastronauta e NO MAYO di Maria Pranzo, la prima guida ai ristoranti asiatici in Italia – è un vero viaggio nel gusto, un’immersione nelle tradizioni e nelle diverse culture asiatiche che sembrano così distanti dalla nostra ma che danno la possibilità di esplorare la contaminazione.

Tutto questo con uno sguardo rivolto alle necessità ambientali contemporanee: Milano Golosa ha infatti orgogliosamente conseguito l’obiettivo di essere totalmente ecosostenibile, eliminando totalmente la plastica dai prodotti e dall’allestimento, utilizzando prodotti e riunendo produttori che hanno in comune con la manifestazione la massima attenzione all’ambiente. Grazie alla collaborazione con Celli Group verranno distribuite borracce plastic free, mentre l’acqua ufficiale di manifestazione, Acqua Levico, è totalmente in vetro.

Sabato 12 ottobre alle 15, all’interno dell’area masterclass, è imperdibile il dibattito sull’ecosostenibilità che vede il Gastronauta insieme ai partner Acqua Levico nella persona di Marilì Franzoni, Celli Group con Mauro Gallavotti, Testa Conserve con Nino Testa, Molino Quaglia con Piero Gabrielli, Giò Porro con Andrea Porro e Tu si Bio con Maurizio Rubera, per discutere sulla sostenibilità nei diversi comparti dell’enogastronomia, dalla pesca alla salumeria, all’acqua, farina fino al packaging.

Cooking show e masterclass

Gli appuntamenti con gli chef e i produttori sono le colonne portanti di Milano Golosa e Asian Taste. Le masterclass e i cooking show hanno una durata di 45 minuti e sono gratuiti, previa iscrizione in loco.

Sabato 12 ottobre

Sabato 12 ottobre alle 14, nell’area Volvo di Milano Golosa, si inizia a spron battuto con il cooking show dello chef Fabio Pisani de Il Luogo di Aimo e Nadia, e alle 15 con quello dello chef Guglielmo Paolucci, del ristorante orientale Gong, nell’area di Asian Taste.

A seguire, alle 16 il cooking show di Federico Sisti, chef dell’Antica Osteria Il Ronchettino di Milano, e per Asian Taste l’incontro con lo chef Umberto Bombana del ristorante 8 1/2 Otto E Mezzo BOMBANA – il celebre ristorante italiano di Hong Kong, unico tre stelle Michelin italiano fuori dai confini nazionali – che racconta alcuni funghi asiatici, tra cui il pregiato Matsutake.

Per ogni cooking show, il Consorzio Prosecco DOC prevede un momento di brindisi per sigillare l’incontro.

Domenica 13 ottobre

Domenica 13, si parte alle 12 con il cooking show dello chef bistellato Giuseppe Mancino, del Piccolo Principe a Viareggio, seguito alle 15 dallo chef del Al Pont de Ferr Ivan Milani.

Alla stessa ora, ma nello spazio di Asian Taste, lo chef e il sushiman dello stellato giapponese Iyo e la masterclass dedicata alla cerimonia del tè tenuta dal ristorante di cucina tradizionale cantonese MU dimsum.

Particolare rilievo al tema della contaminazione nel cooking show dello chef Gabriele Faggionato del celebre Carlo e Camilla in Duomo, che, alle 16 nell’area Volvo, propone capesante marinate con blue tea e ibisco, yuzu, mela verde e wasabi.

Sempre di contaminazione tratta la degustazione di sakè, in abbinamento ai prodotti italiani, tenuta da Uniontrade alle 16 così come il cooking show delle 19 dello chef di Casa Ramen Luca Catalfamo.

Lunedì 14 ottobre

Lunedì 14 ottobre, la giornata inizia alle 10:30 con la premiazione, da parte di Davide Paolini, dei locali storici milanesi a cui nel pomeriggio seguiranno i premi alla miglior pizzeria e miglior gelateria, per Milano Golosa, e al miglior ristorante asiatico, per Asian Taste, a cura di NO MAYO.

Alle 11 c’è il cooking show dello chef Diego Rossi di Trippa e alle 12 la degustazione del vino cinese Ao Yun, tenuta dal sommelier del ristorante La Pergola di Roma, Marco Reitano.

Alle 13 lo chef Kumalè, alias Vittorio Castellani, tiene un show cooking in collaborazione con Uniontrade nell’area Volvo.

La tradizione millenaria del taglio del tonno giapponese viene raccontata da Longino & Cardenal, con Balfegò alle 12:30, con l’appuntamento “Il katai di Noboyuki Tajiri”, in cui un tonno Belfagò di oltre 100 kg viene sezionato secondo l’arte millenaria del Katai dal sushi master Noboyuki Tajiri.

Alle 14 il cooking show dello chef spagnolo Ekaitz Apraiz Olaeta (del Ristorante Tunateca di Barcellona) che racconta come cucinare il quinto quarto del tonno, le parti che vengono comunemente scartate.

A partecipare a questi momenti la Regione Lombardia: il pomeriggio di sabato 12 ottobre ha in progetto una merenda e un laboratorio sui dolci dimenticati lombardi raccontati da uno storico; e anche la Basilicata, tra le regioni più rappresentate e rappresentative dell’ottava edizione di Milano Golosa, che alle 14 di sabato 12 mette in campo un making show sulla mozzarella, mostrando sul momento come viene fatto il prodotto caseario più famoso d’Italia.

Sono numerose le aziende lucane tra Potenza e Matera che quest’anno partecipano a Milano Golosa, portando le eccellenze artigiane della regione nel capoluogo meneghino, mostrando le proprie chicche gastronomiche, come i peperoni cruschi, i salumi di cinghiale e le marmellate di fagioli di Sarconi, e mettendo in luce come la contaminazione con gli altri prodotti dall’Italia e dall’Asia dia risultati originali.

Al termine del percorso di visita di Asian Taste c’è la possibilità di portare a casa, ad un prezzo vantaggioso, un pezzo di oriente: un bento-box di Mulan Group con tre piatti asiatici pronti a scelta tra cinese, giapponese e ravioli.

L’area delle esperienze

Un’altra novità a Milano Golosa 2019 è l’area delle esperienze, uno spazio dedicato alle isole tematiche del caffè, della farina, e del panino.

Con l’Accademia del Panino Italiano, il pubblico avrà la possibilità di sperimentare a tutto tondo, dagli abbinamenti tra panini e caffè e panini e tè, alla possibilità di creare il proprio panino perfetto, al racconto del panino insieme a diversi produttori.

Molino Quaglia, con le sue farine Petra, dà la possibilità di sporcarsi le mani a chi ha voglia di mettersi alla prova con i suoi impasti, creando pane, pizza e lievitati, e scoprendo i trucchi del mestiere con degustazioni narrate.

Lavazza invece, all’interno della sua area dedicata all’esperienza, oltre a spiegare il caffè come prodotto, le sue origini, le proprietà organolettiche, lo rende un’esperienza diversa: il mattino è dedicato all’arte della moka, il pomeriggio invece ai cocktail fatti in miscelazione con il caffè, reinventando il momento dell’aperitivo.

Le pillole di Milano Golosa 2019

Tra i produttori di Milano Golosa, una selezione di quelli più curiosi e insoliti:

KETCHUP DI CIPOLLA DI GIARRATANA

PROSCIUTTO DI PICCIONE

ERBORINATI AFFINATI NEI COCKTAIL

PROSCIUTTO BAZZONE

SALUMI DI SUINO NERO DEI NEBRODI

GENOVESE E RAGÙ NAPOLETANI

Orari al pubblico

Sabato 12 ottobre, dalle 12:00 alle 20:00 .

Domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00 .

Lunedì 14 ottobre, dalle 10:00 alle 17:00.

