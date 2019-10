Mercato Immobiliare

Mercato mutui in Italia 2° trimestre 2019: sempre più orientato verso l’acquisto casa

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 11.754 milioni di euro nel secondo trimestre 2019. Rispetto allo stesso trimestre del 2018, si registra una contrazione delle erogazioni pari a -14,5%, per un controvalore di oltre 1.990 milioni di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel report Banche e istituzioni finanziarie - II trimestre 2019, pubblicato da Banca d’Italia a fine Settembre.