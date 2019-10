Martedì 29 ottobre a Cagliari la XII edizione del PuntodiVistaFilmFestival

PuntodiVistaFilmFestival, Concorso itinerante internazionale di cinematografia, ospiterà Ferdinando Vicentini Orgnani, autore del film “Ilaria Alpi: il più crudele dei giorni“, pellicola che ripercorre l’ultimo mese di vita della giornalista Rai e del suo operatore di riprese Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio in Somalia.

Due gli appuntamenti in programma per l’evento “Il cinema denuncia. Tra petrolio, guerre e sporchi affari”. Alle 10.30 il matinée per le scuole al Cinema Greenwich, dove sarà proiettato il film “Ilaria Alpi: il più crudele dei giorni“. A seguire è previsto l’incontro tra il regista e gli studenti.

A partire dalle 20.30 al Teatro Adriano di via Sassari 16 a Cagliari, la serata sarà aperta da Manuela Loddo che presenterà un estratto del suo nuovo spettacolo “Donne, passioni… rivoluzioni”, dedicato alla prima giornalista investigativa vissuta tra la fine dell’Ottocento e il Novecento.

A seguire incontro con il regista Ferdinando Vicentini Orgnani e l’ambasciatore Antonio Marongiu (Ancien Ambassadeur dell’Unione Europea). A condurre sarà la giornalista Simonetta Selloni, vice presidente dell’Assostampa sarda.

Per le divagazioni musicali, a cura del Quintetto d’archi dell’orchestra da Camera della Sardegna, saliranno sul palco Simone Pittau, Corrado Masoni, Luigi Moccia, Fabrizio Meloni e Francesco Sergi.

Tanti gli ospiti in programma del PuntodiVistaFilmFestival, Concorso itinerante internazionale di cinematografia organizzato dall’associazione culturale Art’In, diretta da Romano Usai. Oltre Ferdinando Vicentini Orgnani sono attesi Remo Girone, Enrico Lo Verso, Francesco Salvi e Eliana Miglio, madrina della serata finale il 12 dicembre.

Cinema, teatro, fumetto e musica saranno ancora una volta i protagonisti della rassegna che nel corso degli anni ha ospitato in città numerosi e illustri interpreti del cinema italiano. Da Philippe Leroy a Dario Argento, da Maurizio Nichetti a Maria Rosario Omaggio, da Franco Nero a Giovanni Veronesi, da Riccardo Milani a Bruno Bozzetto.

Per la dodicesima edizione della rassegna cinematografica sono oltre 1200 i cortometraggi in gara arrivati da tutto il mondo: Norvegia, Argentina, Colombia, Algeria, Cile, Messico, Cuba, Iran, Iraq, Corea, Kenya, Indonesia, Israele e Venezuela. Opere che saranno selezionate dalla commissione artistica presieduta dal direttore della fotografia Pippo Ciliberto.

Biglietti : intero € 15,00 e ridotto € 10,00

Info e prenotazioni: email info@teatroadriano.it

Tel: 3338115999 – 3922962241

Di seguito il programma del festival

PROGRAMMA

Martedì 29 ottobre

Il cinema denuncia. Tra petrolio, guerre e sporchi affari.

“Verità celate: il caso Ilaria Alpi”

Ore 10.30 – Matinée per le scuole al Cinema Greenwich

Proiezione del film “Ilaria Alpi: il più crudele dei giorni”

A seguire incontro con il regista

Ore 20.30 – Teatro Adriano

“Donne, passioni…rivoluzioni”, monologo introduttivo a cura di Manuela Loddo

A seguire incontro con il regista Ferdinando Vicentini Orgnani e l’ambasciatore Antonio Marongiu. Conduce la giornalista Simonetta Selloni, vice presidente dell’Assostampa sarda

Divagazioni musicali a cura del Quintetto d’archi dell’orchestra da Camera della Sardegna con Simone Pittau, Corrado Masoni, Luigi Moccia, Fabrizio Meloni e Francesco Sergi

Mercoledì 30 ottobre

Il cinema denuncia. Tra petrolio, guerre e sporchi affari

“Verità celate: il caso Ilaria Alpi”

Ore 11.00 – Matinée per le scuole nella Sala Teatro di Sorgono

Proiezione del film “Ilaria Alpi: il più crudele dei giorni”

A seguire incontro con il regista Ferdinando Vicentini Orgnani

Ore 18.30 – Premiazione Concorso giovani “Il cinema in tasca”

Martedì 5 novembre

Ore 20.30 – Teatro Adriano

Proiezioni I gruppo cortometraggi finalisti

A seguire Racconti di cinema: l’esperienza del mestiere

Incontro con l’attore Remo Girone

Divagazioni musicali con Gianni Coscia

Mercoledì 13 novembre

Ore 20.30 – Teatro Adriano

Proiezioni II gruppo cortometraggi finalisti

A seguire Racconti di cinema: la recitazione

“L’attore si racconta” Incontro con l’attore Enrico Lo Verso

Divagazioni musicali con Marcella Carboni

Venerdì 22 novembre

Ore 20.30 – Teatro Adriano

Proiezioni III gruppo cortometraggi finalisti

A seguire I Maestri del Cinema. Il cinema di Sergio Leone

“Quando i fuorilegge diventano eroi”

Incontro con Italo Moscati e Sergio Naitza

Divagazioni musicali con Daniele Di Bonaventura

Mercoledì 27 novembre

Ore 20.30 – Teatro Adriano

Proiezioni IV gruppo cortometraggi finalisti

A seguire Cinema e sport. L’attore e il campione

“Passioni, tensioni”

Incontro con Francesco Salvi e Bepi Vigna

Divagazioni musicali a cura di GianMario Solinas

Giovedì 12 Dicembre

Ore 20.30 – Teatro Adriano

Premiazioni dei vincitori dell’edizione 2019 del PuntodiVistaFilmFEstival

A seguire incontro con l’attrice Eliana Miglio, in dialogo con il giornalista e scrittore Diego Pisati

Divagazioni musicali a cura di Fabio Piazzalunga e Manuela Loddo