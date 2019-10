Mamoida, “Sas tappas in Mamujada” dal 01al 03 novembre 2019

Autunno in Barbagia a Mamojada. In passato si andava di cantina in cantina con gli amici, oggi questa tradizione continua con Sas tappas in Mamujada, un percorso enogastronomico tra vecchi sapori: pane, vino, formaggi e salumi.

L’itinerario a tappe di Mamoiada vi farà gustare il meglio di questo territorio, piatti antichi come “su pane vrattau” (una ricetta a base di pane carasau), “sa corbacca” (lumache al sugo), “sa purpuza” (salsiccia sarda) e molti altri. Sas tappas in Mamujada e uno dei più attesi appuntamenti di Autunno in Barbagia e unisce l’itinerario gastronomico alle maschere tipiche. Se sentirete cupi suoni di campanacci e vedrete maschere lignee che vestono pelli d’animale non abbiate paura stanno arrivando i Mamutthones e gli Issoadores, le maschere tipiche del carnevale mamoiadino. Dall’1 al 3 novembre 2019 – Scopri il programma di Autunno in Barbagia a Mamoiada

Per maggiori informazioni

Sito Sas tappas in Mamujada – Pagina Facebook Sas tappas in Mamujada