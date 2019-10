Lotto Xanax richiamato negli USA a causa di possibili contaminanti

Il richiamo riguarda solo un lotto delle compresse di Alprazolam, USP C-IV 0,5 mg. Il farmaco è confezionato in flaconi da 500 pillole e ha il numero di lotto 8082708 con scadenza settembre 2020, ha riferito la FDA.

Secondo il richiamo pubblicato sul sito web della Food and Drug Administration statunitense, si prevede che l’impatto sia limitato, ma esiste un rischio remoto di infezione. Se i pazienti hanno avuto problemi con il farmaco, sono invitati a contattare i loro medici.

Xanax o Alprazolam, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è usato per il trattamento di vari livelli di ansia e per il trattamento del disturbo di panico con o senza agorafobia. Non è chiaro quale sia il materiale estraneo.