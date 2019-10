L’organizzazione internazionale americana world international champions ha cessato di esistere

Maurizio Paschetta ha proceduto immediatamente a contattare l’organizzazione all’inizio di quest’anno, ma per il momento non ha ricevuto nessuna risposta.

Un grosso danno per il recordman italiano che però a subito provveduto a cercare un’altra organizzazione internazionale che potesse riconoscere i durissimi record mondiali agricoli che ha ottenuto.

In sette mesi a contattato tutte le organizzazioni internazionali ( un centinaio ) che certificano record mondiali di qualsiasi genere.

Per non cadere nella trappola di ricevere certificati falsi , Maurizio Paschetta ad ogni ente certificatore a provveduto a chiedere informazioni dettagliate, del tipo : partita iva , statuto societario redatto da un notaio e documenti iscrizione registro imprese. Questi documenti servono per capire se l’organizzazione è riconosciuta e cantrollato dallo stato dove è situata .

La maggior parte di queste organizzazione non sono in regola , hanno solo semplicemente un sito web o pagina Facebook che la utilizzano come database . Lo scopo di queste organizzazione chiamate fake hanno lo scopo di spillare soldi ingannando i futuri aspiranti recordman. L’ignoranza dei aspiranti recordman e i pochi controlli fatti dai governi dove esistono queste organizzazione fake , tutto ciò permette che queste organizzazione si moltiplicano nel mondo.

Dopo molti tentativi a vuoto , Maurizio Paschetta trova la world record certification limited , fondata da honghua xu, con sede a Londra , nata il 12 aprile 2016, iscritta nel registro imprese ( regno unito ) dalla campanies house.

In questi ultimi due mesi , l’organizzazione internazionale, dopo aver analizzato con scrupolo tutti i documenti, cioè articoli di giornale, foto e video, hanno provveduto a certificare i sei record mondiali agricoli di Maurizio Paschetta ( pigiatura uva con i piedi, spaccalegna con accetta, impilamento balle di fieno su un rimorchio, raccolta tartufi con cane su ring, vangatura del terreno a mano e raccolta lumache )