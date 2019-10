Loiri Porto San Paolo: i vincitori della nona edizione di “In & Out 2019”

In & Out 2019: l’elenco dei vincitori

Concorso In & Out:

Lina Nieddu (foto 1 in basso) Maria Agostini (foto 2 in basso) Stefano Cellini

Le vincitrici hanno usato fotocamere compatte, un dettaglio importante oltre al fatto che le migliori foto sono colorate di rosa.

Categoria solo esterne:

Mauro Mendula Mauro Muzzu Marina Mudadu

Campionato ACSI:

Maria Agostini Lina Nieddu Stefano Cellini

Categoria action cam:

Francesco Pisciottu (click qui per il video)

Miglior foto ambiente sub e miglior foto di Porto San Paolo: Gianni Pozzo.

Gianni Pozzo. Miglior pesce: Federico Pastore.

Federico Pastore. Miglior foto macro: Salvatore Colella.

Salvatore Colella. Miglior foto ambiente: Gianni Pozzo.

Gianni Pozzo. Miglior foto di Porto San Paolo: Gianni Pozzo.

Gianni Pozzo. Miglior foto di Porto Taverna: Andrea Porcu.

Andrea Porcu. Miglior foto del territorio: Guiso Gian Luigi.

Menzioni speciali della categoria solo out:

Pina Murrighile Porto San Paolo;

Pina Piras territorio;

Rina Ligios Porto Taverna.

Altri premi

Oltre ai premi per i vincitori delle categorie in concorso, è stato attribuito anche il Premio Speciale Area Marina Protetta dedicato alla miglior foto dell’habitat Posidonia Oceanica, una pianta acquatica endemica del Mar Mediterraneo, capace di formare delle vere praterie sottomarine particolarmente importanti, che esercitano una notevole azione nella protezione della linea di costa dall’erosione. La giuria in questo caso era composta da: Chiara Rosselli, Gavino Canu, Egidio Trainito, Mauro Muzzu e il vincitore del trofeo è stato Federico Pastore.

Eventi collaterali

Durante il fine settimana si è alternata l’attività fotografica con incontri speciali: è stato presentato il libro “Sardegna 20 Storie di Natura“, edito da Carlo Delfino e coordinato da Domenico Ruiu. Un libro unico che con parole e immagini curate da Domenico Ruiu, decano della fotografia naturalistica sarda, racconta un’isola da scoprire.

Con Domenico Ruiu ben dodici fotografi: Antonio Biggio, Alessandro Carboni, Marcello Chiodino, Vittorio Crobu, Matteo Di Nicola, Mauro Doneddu, Gabriele Espis, Gianfranco Fois, Alberto Fratus, B.Frau & E.Simula Alberto Maisto, Alfonso Mascia, Massimiliano Mele, Miho Tsuruoka, Mauro Mucedda, Giovanni Paulis, Bettina Puddu, Domenico Ruiu, Giuseppe Sedda e Mirko Ugo.

Quest’anno anche i bambini sono stati protagonisti.

Per loro la possibilità di scattare le prime foto subacquee, sotto il controllo costante dei professionisti (coordinati da Renato Romor) che hanno dato loro la possibilità di vivere esperienze uniche. Sulla spiaggia del Vecchio Faro, presso la sede della lega Navale sezione di Porto San Paolo, i bambini, accompagnati dai genitori, hanno vissuto momenti di gioco e apprendimento, dimostrando ancora una volta di sapere osservare con occhi diversi.

La Slowdive ha, con soddisfazione di tutti, portato a compimento una nona edizione da manuale, ricca di scatti originali, di fotografi appassionati, di giurati dal livello professionale altissimo. Il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, in fase di presentazione, dichiarò il suo personale piacere nel vedere in attività un mondo di professionisti che, con l’originalità dei propri scatti, rappresenta il miglior mezzo di promozione per il territorio.

SlowDive, Acsi, Il comune i Loiri Porto San Paolo, La Lega Navale di Porto San Paolo, l’ente gestore dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, gli sponsor e i protagonisti di ogni età si preparano ora per la prossima edizione, quella del decennale.