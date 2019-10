Scoperte

Leucemia acuta mieloide recidivante: la CE ha approvato il Gilteritinib in monoterapia

Astellas Pharma Inc. ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha approvato il farmaco Gilteritinib, in monoterapia giornaliera, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia acuta mieloide (LAM) recidivante o refrattaria (resistente al trattamento) con la mutazione FLT3 (FLT3mut +).