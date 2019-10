Eventi

La scrittrice nuorese Giovanna Mulas in Egitto per l’Italia, quindi a Roma

La pluripremiata scrittrice nuorese sarà in rappresentanza dell'Italia dal 18 ottobre al Cairo, Egitto, per inaugurare la Settimana della Cultura italiana, a cura dell'Istituto Italiano di Cultura e Facoltà d'italianistica, dove la sua opera è stata recentemente tradotta in arabo. A gennaio, l'Autrice sarà a Roma, presso la storica Sala Teatro Trastevere, per parlare di donne, di amore, di dolore e di vita.