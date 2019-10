Indagini a carico di Solinas: le dichiarazioni di Desirè Manca (M5S)

Come capogruppo del M5S in Consiglio regionale, ho sollevato i miei dubbi al riguardo già lo scorso luglio quando, appresa la notizia, ho ritenuto meritasse una profonda riflessione. La magistratura esamina quello che sarebbe l’ennesimo caso di un comportamento abituale a una vecchia politica, che anziché tutelare il lavoro dei sardi, nominando persone con specifica competenza, ha sempre avuto la tendenza a nominare gli amici stretti. Esprimo la mia massima preoccupazione per una vicenda che ruota attorno alla spesa di fondi pubblici, certa che sarà la magistratura a fare massima chiarezza.