In streaming e in digital download il nuovo singolo del rapper Smiscio

Da venerdì 11 ottobre sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Icaro” (Bianca Dischi/Artist First) il nuovo singolo del rapper sardo Smiscio tratto dall’ep d’esordio “Core”, disponibile da venerdì 20 settembre.



“Icaro” è un brano che racconta la perdita di qualcuno che si ama, l’elaborazione di un lutto «Ho attraversato i giorni migliori tra le frasi di questa canzone che ora è la colonna sonora dei peggiori – commenta Smiscio – ho ricalcato la linea dei ricordi per provare a toccare qualcosa di tangibile che adesso sfuma dentro un suono qui e lì. »

«Per l’amore non si è mai abbastanza grandi – commenta ancora Smiscio – potrebbe essere il titolo di coda di un film. Un film unico ma condivisibile nella vita di chiunque, in questo caso della mia. Quando si perde chi si ama, quando si convive con un lutto, ti senti impotente, arrabbiato, frustrato. Il peso del vuoto o ti ingoia o riesci a portarlo sulla schiena, sta al tempo decidere questo, a te cosa decidere sul tempo concesso. Mi sono state concesse ali di cera e il mio sole non esiste, perché se così fosse, non sarei come Icaro, ma con un sorriso in più.»

Smiscio, nome d’arte di Lorenzo Miscera, è un rapper di Siniscola (Nu), in Sardegna. Nel 2012 collabora con la Cronaca Nera, collettivo hip-hop nuorese. Nel 2014 registra “Spiragli di buio”, un percorso autobiografico e introspettivo composto da 8 brani. Durante tutto il 2018 scrive e compone nuove canzoni, si esibisce in alcuni showcase e a settembre firma per la neonata etichetta Bianca Dischi. “Dimmi Com’è” è il primo singolo del suo nuovo corso, prodotto da Noia e mixato da Roberto Macis (ha lavorato, tra gli altri, con Salmo, Rocco Hunt, Jake La Furia, Luchè, Clementino, Entics). Sul finire del 2018 e nei primi mesi del 2019 Smiscio scrive e produce, insieme a Venom e Lucky e sotto la supervisione e il mix di Roberto Macis il suo primo Ep intitolato “CORE” che esce il 20 settembre 2019 per Bianca Dischi distribuito Artist First.