Il Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA in lizza come miglior Green Resort del mondo ai World Travel Awards

La premiazione il prossimo 28 novembre a Muscat, Oman

A giugno c’era stata l’importante vittoria ai World Travel Awards come “Europes’s Leading Green Resort”, ovvero migliore green resort d’Europa: un bel traguardo per l’anima eco di Delphina hotels & resorts e per il suo resort a 5 stelle situato a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, nel Nord Sardegna. Ma la corsa del Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa (www.hotelvalledellerica.com) non è ancora finita: l’hotel è infatti candidato come miglior green resort del mondo ai prossimi World Travel Awards, gli “oscar” del mondo del turismo, tra i più importanti premi del settore.

Qui il link per la votazione: www.delphina/vota

La cerimonia finale è prevista per il 28 novembre alla Royal Opera House di Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman: in nomination altri quindici resort sparsi in tutto il mondo, dalle Bahamas alla Polinesia Francese, dall’Austria al Vietnam. Ovviamente lo stesso inserimento nella rosa dei possibili vincitori è già un traguardo di cui essere orgogliosi.

Il Valle dell’Erica – immerso in 28 ettari di parco, e affacciato sul Parco Marino internazionale “Bocche di Bonifacio” dell’Arcipelago di La Maddalena e della Corsica – vede così riconosciuto per l’ennesima volta il suo impegno nelle politiche di salvaguardia dell’ambiente: basti pensare che tutta l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili, che negli ultimi tre anni sono state risparmiate 2.100 tonnellate di CO2 (quanto assorbono circa cinquemila alberi) e che la struttura è riuscita a eliminare oltre 13.500 bottiglie di plastica in pochi mesi.

Il tutto è ben sintetizzato dal marchio We Are Green®: creato e registrato da Delphina, rappresenta l’insieme di scelte lungimiranti e buone pratiche sostenibili svolte in tutti gli hotel della catena sarda. Oltre al già citato impiego di energia verde, vanno ricordati molte altre azioni concrete: come i veicoli usati all’interno dei resort per lo spostamento degli ospiti, rigorosamente elettrici; o ancora la scelta di prodotti eco-bio e senza parabeni presenti sia nel centro benessere che per la linea cortesia (anche i prodotti per la pulizia ordinaria sono Ecolabel);

sulle tavole sono inoltre protagonisti i piatti preparati con prodotti a filiera corta, nel rispetto del marchio Genuin Local Food Oriented® e le cannucce sono biodegradabili; per la stampa ordinaria viene utilizzata carta riciclata certificata dallo standard FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes).e sbiancata con processi esenti da cloro gas ECF. Gli inchiostri sono privi di oli minerali, mentre i cataloghi, con copertina di pellicola ecologica, sono interamente riciclabili nella carta.

Un grande passo avanti, infine, è stato fatto con l’abolizione di lunch-box, cannucce, posate, piatti e bicchieri di plastica, sostituendo tutto con confezioni e stoviglie in materiali biodegradabili, oltre al progressivo abbandono delle bottiglie di plastica in favore delle bottiglie di vetro a rendere.

Il Resort Valle dell’Erica, così come tutti gli hotel di Delphina hotels & resorts, sono di proprietà, gestiti e commercializzati direttamente da due famiglie galluresi, attenti alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui sono nati e tuttora vivono. Un progetto che nasce dalla natura e diventa ospitalità mediterranea autentica nel Nord Sardegna con 12 hotel, 2 residence e prestigiose ville, presente fin dalla fase di progettazione delle strutture, quando nella mente del presidente e costruttore Francesco Muntoni le camere assumono le sembianze di edifici bassi e defilati che si integrano perfettamente nel paesaggio circostante.

Delphina è anche Corporate Golden Donor del FAI, il Fondo per l’ambiente italiano, che lavora alla protezione della bellezza, della cultura e del patrimonio naturale del paese. Un impegno preso in ogni singolo hotel, che va oltre l’energia e i prodotti sostenibili. Importante la responsabilità sociale e il sostegno del territorio con la predilezione di manufatti da aziende sarde per l’arredamento e il decor, la promozione di eventi culturali ed escursioni che valorizzano la natura, la storia e l’archeologia. Visite guidate da persone del posto consentono agli ospiti di apprezzare e comprendere la natura e le tradizioni delle comunità dell’isola.