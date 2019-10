Il parrucchiere algherese Davide Mura alla fiera Promo Autunno 2019 del Nord Sardegna

Il barbiere e parrucchiere algherese Davide Mura si esibirà domenica 13 ottobre alle 15.00 nella fiera Promo Autunno 2019-Fiera Regionale del Nord Sardegna, all’interno della Promocamera di Sassari. Il giovane talento algherese sarà protagonista dello “Speciale barber for wedding” insieme ad altri talenti della squadra Sardegna che hanno partecipato al primo campionato di Barbieri a squadre, la Champion Barber Cup.

Davide Mura si è recentemente aggiudicato un prestigioso secondo posto proprio durante questa importante competizione disputatasi a Roma, a cui hanno partecipato 200 parrucchieri provenienti da tutte le 20 regioni italiane. Davide si è esibito nella Champions Barber Cup all’interno della categoria “Pettine e forbice” insieme al modello Gianfranco Corona, registrando un altissimo gradimento per il taglio proposto e l’abilità nell’esecuzione.

Il secondo posto nazionale, condiviso insieme a tutto il team provenienti dalla Sardegna, è motivo di grande orgoglio per il giovane parrucchiere. «Una grandissima soddisfazione – racconta Davide Mura – frutto dell’impegno che metto ogni giorno in questa fantastica professione. Il barbiere ha il compito di realizzare il desiderio di un cliente, essergli amico e consigliere. Scolpire la barba ed i capelli fa di noi degli artisti».

Il secondo posto nazionale è stato accolto con entusiasmo anche nel salone dove Davide lavora, il rinomato Atelier Antonio Pingiori. Proprio ad Antonio Pingiori va il merito di aver contribuito alla formazione di Davide Mura e aver allo stesso tempo investito negli anni per recuperare l’arte del barbiere con il taglio vecchio stile: nel suo salone arrivano clienti da tutta la Sardegna, per godere di un momento di relax in un’atmosfera magica e retrò.

Nel secondo posto nazionale della Sardegna alla Champions Barber Cup, c’è anche tanta Alghero.

L’appuntamento per vedere Davide e la squadra barbieri sarda in azione è per domenica 13 ottobre alle 15.00 presso la Promo Autunno 2019.