Iglesias: venerdì 25 e sabato 26 ottobre al via il VI Simposio sulle attività minerarie nel bacino del Mediterraneo

L’Associazione Mineraria Sarda, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, e l’Ordine dei Geologi della Sardegna organizzano il VI Simposio sulle Attività minerarie nel bacino del Mediterraneo: Attività minerarie e materie prime di importanza critica: problemi e sfide per uno sviluppo sostenibile, in programma da venerdì 25 a sabato 26 ottobre nell’aula magna dell’Istituto Minerario di Iglesias.

Il Simposio si propone di coinvolgere tutti quei soggetti che operano nel campo delle risorse minerarie, è aperto a tutti i contributi e comprende un’ampio spettro di tematiche: dagli aspetti legali all’esplorazione, dalla produzione alla riabilitazione ambientale fino agli aspetti commerciali, legali e storici dell’attività estrattiva.