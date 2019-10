Iglesias: il 1° novembre, la presentazione del libro “Flavia’s End” di Claudia Aloisi

L’evento, organizzato dall’associazione Argonautilus e A.M.S. in collaborazione con la Libreria Duomo di Gianni Loi, è in programma venerdì 1 novembre, alle ore 18:00, nella palazzina sociale di via Roma 39.

Claudia Aloisi, autrice forlivese alla sua prima pubblicazione, sta incontrando grande favore di pubblico con questa opera che prende ispirazione dal nostro territorio segnato dall’esperienza mineraria.

Il libro: “Flavia’s End”

“Flavia’s End”, il suo romanzo pubblicato nel giugno 2019, è infatti ambientato tra Iglesias, Nebida e Porto Flavia e racconta, tra presente e passato, una storia enigmatica e misteriosa legata alla figura romanzata di Flavia, figlia dell’Ing. Vecelli, che progettò e realizzò l’impianto industriale che ne porta il nome, a picco sul mare, tra il 1922 e il 1924. Un libro che testimonia la passione per la ricerca storica dell’autrice ma anche e soprattutto un affetto profondo per il territorio del Sulcis Iglesiente e la sua lunga storia mineraria.