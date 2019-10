Iglesias: giovedì 10 ottobre l’incontro del Progetto Impact di Acli e Ial

Dalle 17 alle 20 nella sala Remo Branca a Iglesias è prevista la proiezione di due cortometraggi sull’integrazione: l’ingresso è libero. Seguirà un dibattito.

Immigrazione, dell’integrazione e non discriminazione. Sono questi i temi su cui si concentrano i cortometraggi che verranno proiettati il prossimo giovedì 10 ottobre presso la sala Remo Branca a Iglesias. Sono lavori organizzati nell’ambito del progetto Impact Sardegna, che vede la Regione Sardegna, capofila, in partenariato con IAL Sardegna, Acli Cagliari, Studio e progetto 2 e Exfor. Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), mira a consolidare il sistema dell’integrazione sul territorio regionale attraverso azioni dirette alla cittadinanza. Per questo prevede una serie di azioni che vanno dalla promozione del dialogo interculturale alla formazione professionale e informatica dei migranti, compresa la fase di orientamento al lavoro. L’iniziativa di giovedì, organizzata da Acli di Cagliari in collaborazione con IAL Sardegna e con la partecipazione del Comune di Iglesias, si inserisce proprio nel contesto dell’azione di promozione del dialogo tra culture differenti.

L’incontro, moderato da Benedetta Iannelli (Acli provinciali di Cagliari), prevede l’intervento di Mauro Usai (Sindaco di Iglesias) e Angela Scarpa (Assessora alle Politiche sociali, giovanili e dell’inclusione sociale del Comune di Iglesias), Marco Sechi (referente per la Regione Sardegna), Antonio Demontis (Ial Sardegna), Michela Cappai (Associazione Sucania), Rachida Kouchrad (mediatrice Acli provinciali di Cagliari), Fernando Nonnis (presidente di casa Emmaus) e Fernando Schirru (coordinatore SPRAR di Iglesias).

Alle proiezioni seguirà un dibattito e una degustazione di prodotti della cucina etnica e nostrana.

In collaborazione con l’Associazione Sucania, sono stati selezionati due cortometraggi: Il potere dell’oro rosso (ITA – regia di Davide Minnella – realizzato con il sostegno della Fondazione con il sud) e The chop (UK – regia di Lewis Rose).

L’incontro è libero e gratuito. Si rilascia attestato di partecipazione.