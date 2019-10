I convocati di Maran per Cagliari-Bologna

Per la sfida in casa valevole per la decima giornata di Serie A, il mister rossoblù convoca 25 giocatori. Out Ceppitelli per una fascite plantare.

Alla vigilia del match notturno alla Sardegna Arena contro il Bologna (ore 21), il Cagliari ad Asseminello ha lavorato per sciogliere al mister le ultime riserve e dubbi. Al termine dell’allenamento Maran ha scelto i convocati per la sfida di domani: tra i 25 convocati ritornano Lykogiannis, Cacciatore e Ragatzu, out domenica scorsa.

I convocati

Portieri: Rafael, Olsen, Aresti;

Difensori: Pinna, Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Ionita, Nandez, Oliva, Deiola, Castro;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.