“Gustus – Vini e Sapori di Vicenza” il 13 e 14 ottobre a Ponte di Barbano (VI)

I vini dei Colli Berici sfidano i grandi rossi dell’enologia mondiale durante la decima edizione di Gustus – Vini e Sapori di Vicenza.

La degustazione si inserisce nel fine settimana dedicato al salone dei vini del territorio vicentino, in programma dal 12 al 14 ottobre a Villa Sangiantofetti Rigon di Ponte di Barbarano (Vicenza).

L’appuntamento con la masterclass Taglio alla cieca: i Colli Berici tra i grandi del mondo è per domenica 13 ottobre alle 18:00, quando Gianni Fabrizio e Nicola Frasson della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso metteranno a confronto cinque vini rossi dell’area berica, con altrettante etichette provenienti dai territori più vocati alla viticoltura, per un viaggio da Bordeaux a Bolgheri, passando per Israele e Sudafrica.

I vini dei Colli Berici – spiega Giovanni Ponchia, Direttore del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza – non hanno nulla da invidiare ad alcune delle etichette più quotate al mondo e questa degustazione alla cieca ci permetterà di dimostrarlo. La loro struttura, perfettamente bilanciata dalla freschezza e dall’eleganza che li contraddistingue, li rende in grado di confrontarsi con vini prestigiosi e di alte fasce di prezzo.

“Gustus – Vini e Sapori di Vicenza”: il programma

Durante il fine settimana saranno ventuno le aziende del territorio vicentino che porteranno le loro etichette nelle sale del palazzo cinquecentesco immerso nei Colli Berici, dove troveranno spazio anche i banchi d’assaggio di alcuni produttori di specialità gastronomiche locali.

Ad aprire il salone, sabato 12 ottobre alle 18:00, sarà la presentazione della guida alle eccellenze enogastronomiche vicentine, curata dal giornalista Alberto Tonello del Giornale di Vicenza.

A questa seguirà la degustazione Vicenza vista da Vinetia in cui Paola Bonomi di AIS Veneto presenterà e premierà i vini delle DOC Colli Berici e Gambellara, selezionati dall’edizione 2020 di Vinetia – Guida ai vini del Veneto.

Novità di questa edizione è la partecipazione del Consorzio Gambellara: all’uva autoctona principe della denominazione è dedicata la degustazione di lunedì 14 ottobre alle ore 18:00 “Gambellara: tutte le sfumature della Garganega”, guidata dalla giornalista svedese Asa Johansson e da Claudio Serraiotto di AIS Veneto.

Date, orari e biglietti

Il banco d’assaggio sarà aperto al pubblico dalle 17:00 alle 22:00 di sabato 12 e dalle 16:00 alle 20:00 nei giorni di domenica 13 e lunedì 14 ottobre.

Il costo del biglietto è di €20 per l’intero e €15 per il ridotto e comprende calice, coupon per degustazioni e un piatto di tipicità gastronomiche.

L’ingresso ridotto è riservato a coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita su Musement e per i Soci AIS, Onav, Fis, Slow Food e Fisar.

Il biglietto non comprende la masterclass di domenica 13 ottobre acquistabile su Musement al costo di €30, mentre le degustazioni di sabato e lunedì sono gratuite previa prenotazione a info@bevidoc.it

Tutte le informazioni su www.gustus.stradavinicolliberici.it

INFO IN BREVE | Gustus – Vini e Sapori dei Colli Berici 2019

Quando: sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 ottobre 2019.

Dove: Villa Sangiantofetti Rigon di Ponte di Barbarano (Vicenza).

Orari: sabato 12 ottobre 17.00 – 22.00, domenica 13 e lunedì 14 ottobre 16.00 – 20.00

Biglietti: € 20 per l’intero e di € 15 per il ridotto, riservato a tutti coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita su Musement e per i Soci Ais, Onav, Fis, Slow Food, Fisar, Ristoranti Che Passione. Il biglietto non comprende la degustazione di domenica 13 ottobre, acquistabile a parte al costo di € 30. Degustazioni di sabato e lunedì gratuite previa prenotazione a info@bevidoc.it

Info: www.gustus.stradavinicolliberici.it