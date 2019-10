Giovedì Presentazione del Movimento Politico POLO CIVICO di Quartu S.E.

Abbiamo cercato in tutti i modi di interrompere anticipatamente questa Consiliatura, con coerenza e forti dello straordinario consenso che i Quartesi ci hanno accordato alle precedenti elezioni mostrando fiducia per un programma innovativo e precursore dei tempi.

In questi anni abbiamo interpretato i disagi e il volere dei nostri Concittadini al fine di restituire dignità alla nostra Città.

Non ci siamo riusciti e come tutti i quartesi consideriamo conclusa questa esperienza amministrativa. Continuiamo però a lavorare – insieme alla Comunità e a tutte le organizzazioni sociali e politiche – per IL FUTURO di Quartu.

Ci interessa sviluppare un percorso virtuoso per la stesura di un programma condiviso, partecipato, realmente rispondente alle necessità della Città.

Etica, razionalità, programmazione, efficienza, onore politico e amministrativo sono e saranno le linee guida sulle quali incardinare tutte le nostre azioni.

In questa drammatica situazione di crisi politica-economica-culturale, nessuno dovrà rimanere escluso da un percorso di rinascita collettiva. Ogni FORZA POLITICA, CATEGORIA SOCIALE, ogni singolo CITTADINO dovranno avere voce in capitolo ed essere diretti protagonisti del CAMBIAMENTO.

Noi coltiviamo LA BUONA POLITICA; ci sentiamo come degli agricoltori ideali che scelgono la buona prassi del confronto, della partecipazione, del coinvolgimento costante, al fine di creare un prodotto sano e scevro da contaminazioni lesive per gli interessi della Comunità Quartese.

Noi coltiviamo la BUONA POLITICA del dialogo per costruire una coalizione vincente che abbia l’unico obiettivo di rispettare alla lettera il programma amministrativo redatto coi Concittadini, mai dimenticando che solo questi, i Cittadini Quartesi, sono i “datori di lavoro” di ogni amministratore.

Abbiamo dimostrato in 5 anni di opposizione fiera, decisa, coerente e allo stesso tempo costruttiva, di tralasciare ogni logica di schieramento per discutere di contenuti e di tutto ciò che portasse giovamento alla Città e al suo territorio in senso ampio.

Vogliamo continuare a cercare convergenze di merito e soluzioni utili per il rilancio di Quartu.

Vogliamo una politica diversa, vogliamo costruire un progetto serio, dal basso, ricco di contenuti, che punti sul reale rinnovamento.

Il nostro appello è per TUTTE le FORMAZIONI POLITICHE, le ASSOCIAZIONI, le CATEGORIE PRODUTTIVE e SOCIALI, le DONNE e gli UOMINI Quartesi di buona volontà, affinché la nostra Città conosca sviluppo, prosperità e ritrovi un ruolo di primo piano in Sardegna.

Siamo in campo per costruire IL FUTURO di Quartu S.E.