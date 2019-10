Giovedì 24 ottobre al Teatro Civico di Sassari la XII edizione Start Cup Sardegna

Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 16.30, presso l’affascinante cornice del Teatro Civico di Sassari, si ti terrà l’evento finale della XII edizione Start Cup Sardegna, la Business Competition organizzata dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico della Università degli Studi di Sassari e dell’Università degli Studi di Cagliari.

I PREMI IN PALIO che verranno assegnati ai vincitori della Start Cup Sardegna 2019 saranno offerti dagli sponsor Banco di Sardegna e Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari, EP Produzione, Abinsula e Copier Service. Al primo classificato andranno anche i 2.500 Euro offerti dalla Lega Coop Sardegna nel caso in cui si costituiscano come Cooperativa.

I PREMI della Start Cup Sardegna:

1° classificato: 10.000 Euro

2 classificato: 5.500 Euro

3 classificato: 3000 Euro

L’edizione 2019 della Start Cup Sardegna si caratterizza per la collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro e l’Associazione Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna. Pertanto, durante la finale della Start Cup di giovedì 24 Ottobre saranno assegnati i premi speciali del Distretto Culturale del Nuorese – Atene della Sardegna destinati ai progetti di imprese culturali impegnate a rafforzare il comparto produttivo del settore, con particolare riferimento al distretto.

Sono tre i PREMI in palio:

1 premio: 6.000 euro

2 premio: 3.000 euro

3 premio: 1.000 euro.

Appuntamento, dunque, a domani giovedì 24 ottobre per conoscere i progetti vincitori delle 10 le idee di impresa in competizione:

1. 1+1=3

2. Bacfarm

3. Bio-NK: kit per la diagnosi precoce del morbo di Parkinson/PK-Test.

4. Birra 4.0

5. Good Tales

6. Maxwell Daemons

7. My Plant

8. Napshower

9. PmA – People Mobility Analytics

10. ReGenFix

Le idee di business verranno presentate al pubblico attraverso l‘Elevator Pitch: ogni gruppo avrà 4 minuti per raccontare in modo chiaro ed efficace la propria idea e convincere i valutatori della validità della loro innovazione, della sostenibilità economica della stessa e della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro. Seguiranno il Contradditorio tra i gruppi e gli Opponent alla fine di ogni Pitch e la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di Esperti del settore (punteggio che si aggiungerà alle valutazioni dei Business plan).

Dopo la votazione si conosceranno e si ufficializzeranno i 3 gruppi vincitori.

I vincitori della Start Cup Sardegna avranno anche la possibilità di partecipare alla fase nazionale, il 17° Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) che si terrà a Catania il 28 e 29 novembre.