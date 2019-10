Gallipoli: 10-13 ottobre, V Gozzo International Festival

Gozzo International Festival: la manifestazione

Questa edizione (main sponsor Caroli Hotels) sarà caratterizzata da una serie di incontri che si terranno con gli ospiti dell’evento intorno al Professor Stefano Cristante sul SABÍR.

Il tema

Fil Rouge della quinta edizione è, infatti, proprio la cosiddetta lingua del mare, lingua franca del Mediterraneo, costituita da un lessico prevalentemente italiano e spagnolo, con alcune voci arabe, e da un sistema grammaticale estremamente semplificato, usata nei più elementari rapporti di commercio tra europei e arabi e anche a bordo dei piroscafi mercantili con equipaggi misti.

L’evento celebrerà così tutti i Paesi e le culture che affacciano sul Mediterraneo. Acclamare il Sabir dimostra come è stato fondamentale, in passato, parlare una lingua comune per chiunque volesse lavorare con il mare o sul mare: il Mare Nostrum era infatti un vero e proprio crocevia di culture e storie che avevano bisogno di comunicare tra loro.

Altre figure della tradizione saranno protagonisti a testimoniare il legame di Gallipoli con la tradizione: Luigi ‘Mba pì Tricarico parlerà delle Confraternite religiose e i Fratelli Abate illustreranno le tecniche della trama delle nasse gallipoline.

L’incontro con i Maestri D’Ascia

Gli studenti degli Istituti Nautici d’Italia hanno l’occasione, partecipando all’evento, di incontrare Maestri d’Ascia provenienti da molte marine della penisole e aver degli scambi circa le tecniche tradizionali.

Sono attesi oltre dieci equipaggi provenienti da tutta Italia.