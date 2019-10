Francesco Piu, nuovi appuntamenti dal vivo fino a fine anno

Reduce dalla data zero di estremo successo dello scorso 19 ottobre a Milano, il cantante chitarrista blues FRANCESCO PIU annuncia oggi i prossimi appuntamenti dal vivo fino a fine anno, che lo vedranno sui palchi della nostra Penisola con il nuovo album ‘CROSSING’ (Appaloosa Records / distribuzione IRD), tributo a Robert Johnson.

Partirà questo venerdì 25 ottobre dalla provincia di Perugia, per toccare poi la sua Sardegna, Lombardia, Piemonte e Liguria in varie formazioni live: dal solo, all’electric trio alla full-band.

Un live show emozionale con musicisti di talento, per un esclusivo viaggio tra blues, funky, rock e soul, dove la sperimentazione regna sovrana grazie all’incursione di percussioni africane, suoni dall’antica Sardegna e raffinate manciate di elettronica.

Francesco Piu vanta quattro album in studio e tre dal vivo, tour in tutta Europa, Canada e Stati Uniti, concerti nei più importanti festival del genere, aperture ad artisti come Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, The Derek Trucks Band, The Fabulous Thunderbirds come anche di tutti i concerti italiani del “John Mayall 85th Anniversary Tour” lo scorso marzo.

Con CROSSING Francesco porta idealmente Robert Johnson e i suoi brani leggendari nel Mediterraneo attraverso la sua voce e lo slide della sua chitarra elettrica, li colora con le percussioni africane e medio orientali, le corde arabe, greche, l’elettronica e i suoni ancestrali della Sardegna (launeddas e canto a tenore).

“In questo viaggio musicale ho sognato di portare Robert Johnson qua, in mezzo al Mediterraneo. Ho provato a miscelare la via maestra del blues del Mississippi con le percussioni africane, i suoni ancestrali della mia isola, la Sardegna, con le corde dell’oud e del bouzuki che vibrano sulle coste del Mare Nostrum. Il tutto contaminato da un pizzico di elettronica per farlo rivivere nei nostri giorni. Questo è il mio CROSSING.”

Guarda il singolo ‘ME AND THE DEVIL’ > https://youtu.be/z7yWa-w1EjI

FRANCESCO PIU

‘CROSSING’ The New Album on Tour

25/10 – PASSIGNANO sul TRASIMENO (PG) – Onda Road

01/11 – SASSARI – Palazzo di Città

02/11 – CAGLIARI – Fabrik

15/11 – CUORGNE’ (TO) – Linc

16/11 – MANDELLO DEL LARIO (LC) – Teatro San Lorenzo

22/11 – PAVIA – Spazio Musica

29/11 – CANTU’ (CO) – All’1e35 Circa

30/11 – BESOZZO (VA) – Teatro Duse

06/12 – MELEGNANO (MI) – Musicolepsia

07/12 – SAVONA – Rain Dogs

12/12 – OLBIA – Museo Archeologico

19/12 – GENOVA – Count Basie

21/12 – NUORO – Teatro Eliseo

27/12 – ORISTANO – Input