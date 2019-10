Forte Village di Pula: 5 e 6 ottobre, la IV edizione del “Meet Forum”

Il Mediterranean European Economic Tourism Forum, organizzato da Portale Sardegna, sin dalla prima edizione nel 2016, si propone come un autentico Laboratorio di Cambiamento, con un taglio multidisciplinare che abbraccia temi sistemici, criticità del comparto e, per la prima volta, aspetti finanziari del business, mettendo insieme pubbliche amministrazioni, operatori, compagnie di trasporto, stakeholder, ricercatori e intermediari finanziari.

Meet Forum: il programma

La prima giornata, sabato 5 ottobre, dalla mattina alle 9:30 prevede 28 proposte tra keynote speech, presentazioni, analisi e ricerche, interviste, tavole rotonde e in più due eventi in Conferenza Plenaria. Nella Opening Session saranno condivisi i principali temi del Meet Forum 2019, nella Final Conference, saranno i protagonisti dai Laboratori a riassumere gli spunti salienti e le nuove strade tracciate durante la giornata.

Il secondo giorno, domenica 6 ottobre, è dedicato al Mediterranean Tourism Think Tank | Road Map for the Future.

Le persone coinvolte saranno associate a quattro tavoli al lavoro su ognuna delle tematiche di Meet Forum 2019, con l’assistenza da mentor e tutor. L’obiettivo finale è produrre un output condiviso rilevante da restituire ai portatori d’interesse: gli Enti governativi, le Strutture di indirizzo e di gestione turistica.

