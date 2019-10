Fisco, Fsp Polizia dopo le parole di Salvini: “È un bene che rilanci la nostra idea”

Lo afferma il Segretario Generale Fsp Polizia, Valter Mazzetti, all’indomani delle dichiarazioni rilasciate dal leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa al Senato, per presentare la proposta di legge che estende la possibilità di versare il 5 x 1000 alle forze dell’Ordine.

Questa nostra proposta è in linea con lo spirito delle previsioni già esistenti – spiega Mazzetti -, dal momento che il contribuente può scegliere di destinare l’8 x 1000 allo Stato a scopi di interesse sociale ed è fuor di dubbio l’importanza dell’interesse sociale, anzi diritto dei cittadini, alla sicurezza. In un momento in cui la situazione finanziaria è critica, come emerge anche dalla mancata considerazione per il Comparto nei lavori relativi alla prossima manovra fin qui svolti, siamo certi che i cittadini vorrebbero poter fare la propria parte per sostenerci, senza che questo abbia un costo ulteriore per loro, perché comprendono che si tratta di contribuire a farci ottenere mezzi che ci consentano di lavorare sempre meglio per loro.