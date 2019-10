Festa di San Francesco di Alà dei Sardi: 04 ottobre 2019

La festa per San Francesco non è molto antica e sarebbe nata dopo che San Francesco è apparso in sogno ad un cittadino di Alà dei Sardi. Nel 1905, Giovanni Piscera, detto Colombo, raduna le famiglie benestanti del paese e chiede aiuto per edificare una chiesa, dicendo che il santo gli è apparso in sogno e ha chiesto un santuario in suo onore.

Una volta costruita la chiesa venne posta una lapide che ricordava i nomi dei benefattori, il nome di Giovanni Piscera venne relegato all’ultimo posto e scritto in minuscolo. Egli ebbe da lamentarsi, ma San Francesco gli ricomparve in sogno dicendogli che l’ordine dei nomi posti nella lapide sarebbe stato rispettato al momento di tornare al Signore. E in effetti zio ”Colombo” fu l’ultimo a morire, visse fino ai 102 anni e ogni anno apriva la processione in onore del santo vestito col vecchio costume sardo.

