Ferrara: il 28 marzo 2020, l’unica tappa italiana della Ben Miller Band

Il gruppo: Ben Miller Band

Ben Miller Band è una piccola selvaggia orchestra di busker che suona quello che loro stessi chiamano Ozark stomp, ovvero folk delle montagne, gospel dei vecchi tempi, southern-country, down-home blues e jazz pre-bellico, applicati alla loro eccentrica personalità e con arrangiamenti rosso-sangue. La loro musica unisce elementi di folk, blues, bluegrass e country, con l’uso di strumenti che provengono dalla tradizione della old time music, ma corretti secondo la loro verve battagliera e scapestrata.

Nati nel 2005 a Joplin nel Missouri, escono nel 2010 con 1 Ton e 2 Ton, seguiti dall’EP benefico Record for Joplin, la città d’origine distrutta dal tornado.

Nel 2012 esce Heavy Load, l’anno successivo la formazione è opening act per ZZ TOP, suscitando attenzione e curiosità da parte degli addetti del settore. Più tardi nello stesso anno arriva la firma con New West Records.

Nel 2014. la band si trova in studio con Vance Powell e pubblica l’album Any Way, Shape or Form. Il membro originale Doug Dicharry (percussionista/trombone) esce dalla band per lasciare posto a Rachel Ammons e Bob Lewis.

Da allora, la band continua a visitare il Nord America e l’Europa. L’ultimo disco Choke Cherry Tree esce il 26 gennaio 2018 per New West Records.

BEN MILLER BAND

Sabato 28 marzo 2020 – Circolo Blackstar – Ferrara

Biglietto TBC + Tessera AICS