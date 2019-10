Femminicidio, Conzatti (IV): “Ripartire dal recupero degli uomini violenti”

Sarà questo il tema di cui parlerà la Senatrice Donatella Conzatti, Vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, al convegno nazionale organizzato dall’Associazione RELIVE – Rete nazionale dei centri per autori di violenza nelle relazioni di intimità, attiva nel contrasto alla violenza contro le donne e nei programmi di cambiamento per autori di violenza.

Se vogliamo porre fine ai femminicidi, dobbiamo mettere in atto misure a tutto tondo per fermare gli uomini che agiscono con violenza, attraverso: prevenzione (ammonimento), protezione (misure cautelari e restrittive e programmi di recupero) e punizione (condanne giuste e rieducazione). All’origine di questa emergenza sociale ci sono gli uomini, ed è proprio dalla loro responsabilità che dobbiamo ripartire per mettere in atto misure efficaci per il contrasto del femminicidio e di ogni violenza di genere – conclude la Senatrice Donatella Conzatti.