Domenica 7 Ottobre al Corto Maltese del Poetto a Cagliari le Mymisses presenteranno “Later’s Too Late”

Domenica 6 Ottobre Alle 19, presso la Sala interna di Corto Maltese Poetto (7a Fermata, Lungomare Poetto – Cagliari), ci sarà la presentazione del nuovo singolo del gruppo Mymisses #LatersTooLate e la .

In concomitanza, ci sarà la presentazione della campagna #StopPlasticPollution by WWF YOUng Italy con un piccolo buffet di aperitivo servito con materiali plastic-free.

GUARDA IL TEASER UFFICIALE ▶ http://tiny.cc/LTLTeaser

Dopo diversi mesi di lavoro, annunciano le componenti del gruppo Mymisses siamo finalmente liete di potervi presentare il nostro nuovo singolo e videoclip LATER’S TOO LATE, patrocinato dal WWF Italia e in uscita il 7 ottobre 2019, la cui première è prevista a Cagliari nella serata del 6 ottobre.

Si tratta di un brano a cui teniamo particolarmente e a cui abbiamo lavorato per tutta l’estate insieme al nostro produttore Raw – Riccardo Atzeni Workbench e ai videomaker Gallo Films e Corrado Perria Pictures, per far sì che uscisse qualcosa che rappresentasse al meglio i temi che abbiamo voluto trattare tutte sin dal primo momento.

“Later’s Too Late” – continuano le Mymisses – che tradotto significa “Dopo è troppo tardi”, è infatti una chiamata all’azione indirizzata a tutte le persone che hanno ancora, o hanno bisogno di trovare, la speranza di salvare il pianeta, ormai giunto quasi all’autodistruzione e al deterioramento a causa di problematiche sociali, politiche e ambientali trascurate.

Il WWF Italia ha voluto appoggiare e patrocinare questo nostro progetto perché crede che “il linguaggio rock sia tra gli strumenti più congeniali alle nuove generazioni, proprio quelle che dovranno affrontare le sfide più importanti per difendere la salute del pianeta. La forza prorompente delle Mymisses e della loro musica mostra quanto la difesa dell’ambiente sia un filo che unisce tutto: da un pianeta in squilibrio nascono tutte le ‘malattie’ del mondo come povertà, disuguaglianza, fame, violenza, corruzione. Bisogna agire subito ed è possibile farlo tutti insieme.”

Ad esempio, contro l’invasione della plastica in natura possiamo far sentire la nostra voce insieme a quella di altri cittadini del mondo e il WWF per chiedere un Trattato globale che vincoli i paesi a impedire che, entro il 2030, si riversi altra plastica nell’ambiente. La petizione globale #StopPlasticPollution ha già raccolto oltre un milione e 300.000 firme e il WWF si è impegnato a portare la voce di questa comunità globale nei prossimi appuntamenti internazionali sull’ambiente.

#NOWORNEVER

Contro la plastica che soffoca il Pianeta cambiamo musica!

Firma qui wwf.it/stopplasticpollution

E sostieni il WWF www.wwf.it

Per farvi sentire #LatersTooLate in anteprima, abbiamo deciso di organizzare una serata intima in uno dei luoghi in cui ci siamo ritrovati più spesso durante l’estate (Corto Maltese Poetto), e sfruttare questa giornata per cercare di fare sensibilizzazione su quelli che sono i valori che vorremmo trasmettere.

Oltre alla presentazione, all’ascolto della canzone e alla proiezione del video ufficiale, interverranno infatti anche i ragazzi del WWF YOUng Italy con una breve presentazione dal titolo “Mediterraneo in trappola: salviamo i nostri mari dalla plastica”, che si aggancia direttamente alla petizione #StopPlasticPollution lanciata dal WWF.

Abbiamo deciso di preparare anche un piccolo buffet-aperitivo per accogliervi, che verrà servito con materiale rigorosamente PLASTIC FREE.

L’appuntamento è alle 19 (PUNTUALI!) per l’avvio della presentazione e della proiezione e l’ingresso è ovviamente gratuito.

Per l’occasione, il Gruppo ha deciso di realizzare anche un nuovo supporto per la fruizione della loro musica: le comodissime PEN-DRIVE MYMISSES, realizzate in materiale ecologico e la cui capienza è di 2gb.

GUARDA LA PREVIEW ▶ tiny.cc/PenDriveMYM

Potrete acquistarle durante la serata insieme al nostro merchandise e all’interno delle pennine troverete:

– Il NUOVO BRANO “Later’s Too Late”

– Tutti i brani del NOSTRO PRIMO ALBUM “Straight On My Way”

– TESTI E TRADUZIONI di ogni canzone

– Le COPERTINE DIGITALI delle due release

Il numero è limitato, non perdetevele!

WWF YOUng Italy è una nuova rete che mette in contatto giovani tra i 18 e i 35 anni, provenienti da ogni parte d’Italia, appassionati di natura e che desiderano fare qualcosa per tutelare il nostro pianeta, insieme.

La community è innanzitutto un canale virtuale di scambio di idee per identificare i problemi cruciali del nuovo millennio (quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e i traffici illeciti a danno della natura), ideare iniziative innovative, influenzare dal basso le politiche sui temi ambientali e di sviluppo sostenibile. WWF YOUng promuove anche progetti in collaborazione con il mondo universitario e della ricerca, favorendo l’incontro tra nuove energie e punti di vista diversi sul futuro del nostro pianeta.

Ma per farlo abbiamo bisogno di te! Qualunque siano le tue competenze o la tua passione – concludono le Mymisses -unisciti alla community mettendo un Like alla pagina Facebook WWF YOUng, contattaci (wwfyoung@gmail.com) oppure compila il questionario per entrare ufficialmente nel WWF YOUng (https://forms.gle/dcsHhZzw8LSH5K9V6) – dai il tuo contributo alle future iniziative locali e nazionali, perché solo insieme potremo fare davvero la differenza!

WWF YOUng, WWF YOU.

