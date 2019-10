Domenica 13 ottobre a Cagliari la Giornata nazionale delle famiglie al Museo

Dopo il successo delle scorse edizioni torna, per il settimo anno consecutivo, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, F@MU – Famiglie al Museo. “C’era una volta al Museo”. Una giornata, quella di domenica 13 ottobre 2019, in cui tutte la famiglie si ritrovano assieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

Ecco gli eventi proposti nei siti del Polo Museale della Sardegna che aderiscono all’iniziativa:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

“L’Antico Vasaio – Famiglie al Museo”. In collaborazione con l’Associazione White Rocks Bay.

I bambini, per l’occasione, lavoreranno in coppia con il genitore e proveranno a manipolare l’argilla per realizzare vasi e altri manufatti, traendo spunto dall’osservazione dei reperti archeologici del Museo. Il laboratorio didattico è rivolto ai piccoli dai 6 ai 12 anni e ai loro genitori. Si svolgerà un primo turno dalle 10.30 alle 12.30 circa e un secondo, nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30 circa. Le attività sono gratuite per i bambini e per un accompagnatore adulto. È necessario prenotare all’indirizzo mail: segreteria.wrb@gmail.com o al numero: + 39 393 8037721. Al termine del laboratorio tutta la produzione vasaria verrà presa in consegna dal personale del Museo, fatta essiccare, successivamente cotta e infine ciascuna opera sarà riconsegnata ai rispettivi artefici.