“Dirò tutto a Dio!”, lo strazio nascosto delle atrocità in Siria

«Dirò cosa mi hanno fatto a Dio, gli dirò tutto». E’ successo nel 2013, siamo in Siria nel bel mezzo di una guerra che sembra non finire mai e un bambino di appena tre anni muore pronunciando queste parole. Chissà quante altre piccole vittime hanno pensato di riferire a Dio l’orrore davanti ai loro occhi increduli di tanta malvagità.

La guerra in Siria inizia nel 2011, otto lunghi anni di bombardamenti che distruggono ogni cosa, senza che qualcuno abbia davvero voglia di intervenire. Militari e civili spazzati via come mosche. Vite interrotte, sogni infranti, e sorrisi di bimbi spenti per sempre. Vittime inascoltate e orribili carnefici che si muovono, come automi, in uno scenario raccapricciante, dove i mostri spuntano dappertutto e lacerano l’anima degli innocenti senza alcuna pietà. Sembra il set di un film Horror, ma è ancora adesso, così come allora, la quotidianità di quel bimbo siriano che avrebbe raccontato tutto a Dio. Ma lui era solo un bambino.

I bambini non sanno che i terroristi ignorano la parola di Dio. Non immaginano nemmeno quanto possano essere malvagi “i cattivi”, fino a quando la guerra, non mostra loro la brutale violenza dell’uomo. E’ il nostro mondo a permettere tutto questo, solo nel 2018 sono 1.106 i bambini uccisi nei combattimenti in Siria e 262 gli attacchi a scuole e ospedali.

Spostiamoci per un attimo in Iraq, dove l’Isis riesce a superare perfino la sua stessa spietatezza, dirigendo verso i militari, donne, bambini e anziani che servono da scudi umani. Addestrano ragazzi sempre più giovani che chiamano “leoncini” e li usano come carri armati umani. Ma non è finita qui, perché quei ragazzi non sono figli degli jihadisti, ma dei loro prigionieri. L’Isis costringe il nemico a sparare sui propri figli, gli stessi che hanno tenuto in braccio e accompagnato a scuola.

Ancora oggi le guerre ad elevata intensità nel mondo sono moltissime e non accennano a concludersi. I bambini e le famiglie continuano a sopravvivere persi in un limbo. Dove sono le forze internazionali?

“…Dirò tutto a Dio!”. Quel bambino aveva ragione, davanti a tanta disumanità, solo Dio può qualcosa.