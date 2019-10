Economia

Dazi USA: consorzio per tutela del pecorino s’impegna a scongiurare danni economici

Il Consorzio per la tutela del pecorino romano è impegnato in misura diretta, con i propri legali in USA, a tutela degli interessi commerciali della DOP, per scongiurare che il nostro sistema agroalimentare possa essere coinvolto definitivamente in questa disputa che ha altri attori protagonisti e che provocherebbe danni economici enormi.