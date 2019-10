Dal 5 ottobre sarà disponibile la nuova serie di podcast “Il peso dell’aria” sulla piattaforma gratuita Gli Ascoltabili

In occasione dell’inaugurazione a Sondrio del museo CAST, il “Castello delle storie di Montagna” e della presentazione in anteprima del libro “Nel Castello delle Storie” di Marco Albino Ferrari edito da Hoepli, da sabato 5 ottobre sarà disponibile anche la nuova serie di podcast “Il peso dell’aria” sulla piattaforma gratuita Gli Ascoltabili.

Tratto dallo stesso libro “Nel Castello delle Storie” di Marco Albino Ferrari, e raccontato dallo stesso autore, che si alterna alla narrazione con l’attrice Roberta Federici, il nuovo podcast de Gli Ascoltabili schiude le porte di un mondo magico ed emozionante come quello dell’alpinismo, trasportando letteralmente gli ascoltatori negli ambienti rarefatti dove “il peso dell’aria” si fa più sottile.

Dodici puntate, dodici storie di donne, uomini e montagne; storie di scalate, riuscite o fallite, di imprese tanto straordinarie quanto rispettose della severità di pareti e ghiacciai, ritratti di personaggi che hanno segnato la storia dell’alpinismo e, a volte, della società e del costume.

L’adattamento in podcast è curato da Simone Spoladori. La cover e i visual del programma sono stati concepiti da Gianluca Chinnici e realizzati da Lorenzo Moretto.

Gli Ascoltabili è una piattaforma gratuita di podcast che ospita format di narrazione: Destini Incrociati, Demoni Urbani, Scemi da un matrimonio – e programmi di informazione, attualità, costume – Gli adolescenti si fanno male, I magnifi ci sette e Sostenibilità for Beginners.

Marco Albino Ferrari

È curatore di Cast, il museo nel castello Masegra di Sondrio. Nel 2002 ha fondato la rivista Meridiani Montagne, che ha diretto per 17 anni. Negli anni Novanta ha diretto Alp e curato la collana I Licheni. Scrive sul quotidiano La Stampa e gira l’Italia con i suoi monologhi teatrali. Tra i suoi volumi pubblicati: Frêney 1961 (Ponte Alle Grazie), In viaggio sulle Alpi (Einaudi); La sposa dell’aria (Feltrinelli), Alpi Segrete, La via del lupo, Montecristo, Le prime albe del mondo (Letarza), Il sentiero degli eroi (Rizzoli), La via incantata (Ponte alle Grazie). Per l’Editore Hoepli dirige la collana Selle Alpine.

Roberta Federici

È un’attrice, doppiatrice e speaker pubblicitaria. Ha lavorato in teatro interpretando Emma nel Girotondo di Artur Schnitzler, allo Spazio Sipario, e Avevo più stima dell’idrogeno di Carlo Terron al Teatro Franco Parenti. In televisione ha interpretato il ruolo della dottoressa Luciani nella soap Cento Vetrine È sua la voce di molte campagne video come Kellog’s, Nivea, Cesar, San Benedetto. È diplomata come coaching esecutivo presso la EEC e tiene corsi di comunicazione.

Simone Spoladori

Fondatore e autore per Gli Ascoltabili, è ideatore del podcast Demoni urbani e conduttore del format di cinema I magnifici sette. È critico cinematografico del quotidiano americano “La voce di New York” e collaboratore del magazine Doppiozero. È direttore generale di NoEthicsNoBrand, agenzia di comunicazione e brand storytelling di Milano. Insegnante di letteratura italiana e latina in un liceo di Milano, tiene regolarmente corsi di cinema e new media e svolge attività di formazione sull’uso di strumenti digitali presso scuole e aziende.