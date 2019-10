Dal 21 Giugno il singolo degli Otium “Ciao, sono il quel Dio” in radio e sui digital-stores

Dal 21 giugno in radio e sui digital-stores il singolo “Ciao, sono quel Dio” del duo romano “Gli Otium”, accompagnato dal videoclip ufficiale, per la regia di Sergio Galassi ( http://www.creativ-o.it/ ).

“Il singolo- raccontano Marco e Michele- è nato sulla spiaggia del litorale laziale, la mattina di un giorno feriale ma in qualche modo festoso, di una primavera che si faceva estate, tra studenti non in classe ed impiegati fuggiti dalle scrivanie come bimbi, con i calzini e le scarpe insabbiate sotto gli ombrelloni incellofanati di bar ancora chiusi, a godere del miracolo di quel Dio che fa le onde al mare.”

“Ciao, sono quel Dio” precede l’album “Nessun Negoziato”, la cui uscita è prevista in autunno per l’etichetta discografica “La Stanza Nascosta Records” del musicista e produttore toscano Salvatore Papotto.

Quella de “Gli Otium”, novelli flâneurs della canzone d’autore, è una vacuità solo apparente, un indugiare deliberato in una dimensione umanistica di pienezza ideativa.

In questo spazio di assoluta libertà da coercizioni eteroimposte, di affrancamento da assilli cronometrici e riempitivi obbligati, sembra affacciarsi l’autentico- semiserio- tempo della vita.

“Dietro le canzoni del nostro album-anticipano Gli Otium- c’è un sorriso costante e mai una derisione; si direbbe che il nostro scrivere è un omaggio all'ironia e al motivo per cui esiste: esorcizzare e nascondere, anche un po' a noi stessi, l’amarezza.”

“Da quando ci siamo incontrati per puro caso, una decina di anni fa’, abbiamo iniziato a scrivere insieme canzoni, per il solo e scanzonato piacere di farlo. Il nome richiama lo spirito del sodalizio, nel senso originario del termine.

Suonavamo (e suoniamo ancora) in una stanza romana, che si è via via riempita di chitarre, mixer, accordi, amplificatori, pedali, melodie, tastiere, microfoni, coriste improvvisate, fogli sparsi di canzoni, posaceneri e… freccette.

Negli anni qualche vacanza o furtive, improvvisate escursioni “tenda chitarra e spiaggia”, per sottrarre al vento e al mare i suoni, le melodie, le chiacchiere e le emozioni della gente.”

Marco e Michele, in arte “Gli Otium” amano definire le loro canzoni “Musica da camera (con ampio affaccio sul mare), o musica mediterranea.”

“Ma anche-e soprattutto, forse- musica “libera”, perfino dal bisogno di definirsi.”

CIAO, SONO QUEL DIO

CIAO SONO QUEL DIO CHE FA LE ONDE AL MARE

E POI LE FA SPARIRE QUANDO VUOI NUOTARE

E SONO ANCHE QUEL DIO CHE FA LE SERENATE

QUANDO VUOI SOGNARE NELLE NOTTI D'ESTATE

CERTO SON QUEL DIO CHE FA VENIR LA PIOGGIA

QUANDO VUOI DORMIRE E NON VUOI ANDARE IN SPIAGGIA

MA SONO ANCHE QUEL DIO CHE INVENTA LE CAZZATE

CHE POSSO RACCONTARE ALLE TUE FIDANZATE

PER RESTARE SOLI A RIMIRAR… LE STELLE

FARSI REGALARE IN CIELO LE PIÙ BELLE…

SOLO QUELLE… SOLO QUELLE

E SE CERCASSI UN DIO CHE SA STAPPAR LA BIRRA

ACCENDERE UNA SIGARETTA UNA SCINTILLA

SENTIRE UNA EMOZIONE VIVERE UN SERA

POTERTI FAR FELICE UNA VITA INTERA

FOSSI ANCHE QUEL DIO CHE FA CALMAR LA GENTE

CHE PERDERE ALLA FINE NON IMPORTA NIENTE

DIRGLI CHE LA VITA IN FONDO È SOLO QUESTO

AMARE BERE RIDERE E FANCULO IL RESTO

RIT.

E RESTARE SOLI A RIMIRAR… LE STELLE

POTERTI FAR VEDERE IN CIELO LE PIÙ BELLE…

SOLO QUELLE… SOLO QUELLE…

CIAO SONO QUEL DIO CHE CANTA UNA CANZONE

PER GLI INNAMORATI SOTTO L’OMBRELLONE

COLTI DALLE PRIME LUCI DEL MATTINO

A FARE QUATTRO CHIACCHIERE CON UN BAGNINO

E SONO ANCHE QUEL DIO CHE FA LA LUNA PIENA

E ILLUMINA I CONTORNI DEL TUO FONDOSCHIENA

MENTRE CI RINCORRONO SUL BAGNASCIUGA

I CUCCIOLI SMARRITI DI UNA TARTARUGA

PERSI STANCHI E SOLI A RIMIRAR LE STELLE

FARSI REGALARE IN CIELO LE PIÙ BELLE

TUTTI SANNO CHE MI SCIOLGO NEL TUO SGUARDO

COME UN SAVOIOARDO DENTRO AL LATTE CALDO

OGNI VOLTA CHE TI SVEGLI LA MATTINA

E CERCHI LA MIA MANO COME UNA BAMBINA

E ALLORA PENSO A QUANTE VOLTE T’HO CERCATO

TRA LE CENTOMILA STELLE DI QUEL CIELO

E SE C’È DAVVERO UN DIO CHE FA LE ONDE AL MARE

DEVE ESSERE QUEL DIO CHE HA FATTO IL NOSTRO AMORE…

E L'ESTATE ED IL SOLE E LA LUNA ED IL MARE….