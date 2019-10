Sport

Costa Smeralda: il 12 e 13 ottobre, ritorna l’attesa “Robert Trent Jones Cup”

Ci sono luoghi in cui la magia dell’estate può continuare grazie al clima mite e al mare limpido e cristallino: in Costa Smeralda, anche in ottobre, si può beneficiare di una vacanza esperienziale e di un break dal quotidiano, all’insegna della natura, del relax o dello sport.