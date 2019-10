Contas: vetrina internazionale per l’agnello di Sardegna IGP e le altre eccellenze

La grande novità è la partecipazione dell’Agnello di Sardegna IGP, unitamente alle altre filiere certificate regionali: Carciofo Spinoso di Sardegna DOP, dell’Olio Extravergine di Oliva di Sardegna DOP e dello Zafferano di Sardegna DOP, dando seguito alla campagna di promozione Originum, ideato dall’assessorato regionale all’Agricoltura attraverso l’agenzia Laore e il CIPNES Gallura.

Stiamo dando continuità a un progetto di collaborazione e promozione congiunta del nostro agroalimentare su cui crediamo – spiega il presidente del Consorzio dell’agnello di Sardegna IGP Battista Cualbu. – Il nostro Consorzio è da anni che porta avanti questa politica che, alla lunga, paga. Non potevamo non farlo ad Anuga, la più grande vetrina internazionale dedicata all’agroalimentare, una delle fiere più influenti ed attese a livello mondiale con circa 7.500 espositori e più di 165 mila visitatori da 180 paesi. Un appuntamento fondamentale per buyer e aziende che intendono consolidare rapporti commerciali, stringere nuove alleanze di business e aprirsi ad un mercato sempre più dinamico. È un’ottima occasione per valorizzare i nostri prodotti e promuovere le innovazioni che, come Contas, abbiamo messo in campo ad un pubblico selezionato e preparato.