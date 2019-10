Consorzio turistico Riviera del Corallo. Pronti per la 2° tappa di “Puliamo gli accessi di Alghero”

Dopo il successo della prima giornata di volontariato dedicata alla pulizia del tratto di strada che conduce dall’Aeroporto ad Alghero, il Consorzio turistico Riviera del Corallo propone agli algheresi una seconda giornata di pulizia, stavolta lungo la strada di accesso ad Alghero dalla SS 127 bis (ingresso da Sassari/Olmedo).

L’appuntamento è fissato per Domenica 10 Novembre 2019 alle ore 9:00 alle ore 13:00 all’ingresso di Galboneddu, dove sarà presente una postazione con distribuzione di acqua e guanti usa e getta per chi non avesse i suoi a disposizione. I lavori interesseranno indicativamente il tratto dalla rotatoria adiacente il cimitero sino alla zona di Montagnese. E’ suggerito a tutti di indossare giubbino giallo e guanti.

Sono invitate a partecipare all’iniziativa anche le attività commerciali che operano in quel tratto stradale le quali, affiancando i volontari, potranno contribuire a offrire un’immagine della Città più consona a quello che Alghero e noi algheresi meritiamo.

Rinnova l’impegno anche il Comune di Alghero, che supporta l’iniziativa attraverso la Polizia locale, i Barracelli e la Ciclat – Alghero Ambiente, per la sicurezza dei partecipanti e il trasporto dei rifiuti raccolti.

Chiediamo a tutti di aiutarci a condividere la notizia, con la speranza di essere ancora più numerosi e di diventare un esempio virtuoso che favorisca il rispetto dell’ambiente e riduca gli episodi di inciviltà che siamo, nostro malgrado, costretti a subire. Vi aspettiamo!