Considerazioni conclusive del termine biennio di collaborazione – Niente è come sembra, l’illusione della Separazione

Spesso durante il biennio di collaborazione mi è capitato di parlare di importanza della vita, sottolineare, in più punti, la tendenza (inconsapevole) del cercare la propria personale realizzazione, ritagliare, designare se stessi in virtù della “morale” che finisce per equivalere alla restrizione di vedute (scendendo più in profondità, mediante il lavoro di scavo psicologico, comprendiamo trattarsi di esperienze dolorose del passato non elaborate – la concezione di Giustizia che “cade” nel personale, quindi il privato cittadino che chiede giustizia, ovvero Riconoscimento di se stesso, e ricorre alla violenza, incentivato da un sistema politico-istituzionale-legislativo assente dal punto di vista spirituale).

Abbiamo sempre cercato la Felicità, e questo andiamo cercando, in ogni istante della nostra vita. In realtà, stiamo perseguendo un fine, velato sottilmente da un certo egoismo che desidereremmo lasciare andare, superare una volta per tutte, sempre più collettivo, Universale. Sappiamo fare una personale esperienza che non è mai sganciata dall’altro, l’altro dal quale desidereremmo poter ricevere gratificazione, riconoscimento: siamo noi che desideriamo assolvere ai nostri compiti e, contestualmente riconosciuti nella nostra verità, nella nostra unicità, perseguire il fine “sociale“, collettivo, ed in questo senso cerchiamo il modo migliore per comprendere come risolvere i nostri nodi interiori, approcciandoci al prossimo (una nostra estensione). Guardare all’altro come una possibilità per noi stessi non significa soltanto riconoscere la sua unicità (il che sarebbe meraviglioso per lui) ma anche, e soprattutto, la nostra già avvenuta perfezione, quel piccolo salto che ogni giorno compiamo in avanti per ridurre al massimo il divario tra noi e l’illusione di un mondo ideale. Sappiamo essere importante la presenza dell’Altro al fine della realizzazione del nostro Progetto di Vita: eppure qualcosa ci riporta indietro, trascinando il passato nel presente, impedendoci, in questo modo, di vivere pienamente un presente nel quale non c’è nulla, se non l’Amore. In questo senso, ho lavorato e mi sono avvalso di figure, sia molto vicine alla mia “linea di pensiero“, sia di persone molto lontane da questa: infondo, il fine giustifica i mezzi, ogni persona che incontriamo rappresenta un’opportunità di conoscenza per noi stessi, il nostro mondo interiore del quale tendiamo a dimenticarci, dimenticandoci delle nostre stesse emozioni. Ma ormai questi mezzi stanno diventando sempre meno funzionali alla riscoperta di un mondo nuovo, di una visione di società/comunità (il singolo riflesso della collettività, il disagio del singolo “specchio” della società) non più basata sul benessere esteriore (l’apparenza, il giudizio, il vecchio sistema costruito sulla paura), quanto sul benessere interiore. Eh già, benessere interiore potrebbe non significare il crollo dell’illusione (la dualità così concepita), quanto la ri-scoperta di una leggerezza mai sperimentata prima, una vita sconosciuta verso la quale ci stiamo dirigendo ma appesantiti dai fardelli del passato (inesistente – se è vero che il passato è stato così importante per definire il nostro sistema legislativo, è anche vero che tale sistema non risponde ai princìpi universali regolatori della Vita stessa). Il passato è rappresentato dalla pesantezza di propositi (la tendenza maniacale all’ordine in una società che tende al perfezionismo, dal rispetto della “regola” al credere di poter “arrivare” da qualche parte magari mediante prevaricazione, che non riesce a vivere pienamente il momento presente), il rispetto dei condizionamenti che ancorano così tanto il corpo, la mente, il desiderio che vorrebbe volare alto nel cielo alla materia. Smentire i giudizi (pregiudizi, difficoltà a mettersi così tanto in discussione) da parte di chi ancora tende alla resistenza di vedute rappresenta una vittoria per tutti noi. Ho imparato l’importanza della Vita rimuovendo tutti gli ostacoli, i blocchi, nodi interiori che non mi permettevano la lucida visione di quanto stava attorno (ho avuto abbastanza Coraggio di recidere il cordone dei condizionamenti e lasciare che la Vita mi passasse attraverso, senza resistenza al cambiamento, al flusso di energie), ed è così che creo una visione di mondo il più possibile lontana dalla paura: eh già, infondo, tutto quel che stiamo facendo rema in direzione contraria alla paura, stiamo lottando “contro” la paura (la ricerca del nostro Benessere Interiore), non contro il crimine, non contro il male – non facciamo altro che cercare (e trovare) un capro espiatorio all’esterno per legittimare, ancora una volta, le nostre stesse paure (ricordiamo la realtà esteriore essere riflesso di quella interiore – un cambio di percezione rappresenta il cambio di prospettiva sulla realtà esterna, quindi cambio completo di approccio, visione del mondo). Benessere interiore significa leggerezza (la realtà della Vita, vissuta tra le diverse gradazioni, le diverse sfumature, con semplicità, fluidità – questo significa anche riconoscere che “niente è per davvero importante“, ogni situazione, evento che viene a crearsi è illusorio, vacuo di consistenza – di questo ci si rende conto nel momento in cui la mente si ferma e guardiamo, con distacco, alle situazioni, specie quelle ricche di violenza, cariche di astio, rancore, risentimento, e riconosciamo essere così “vuote”, proprio così, Vuote di Sostanza – vivere la vita partendo da questa consapevolezza rappresenta sia un primo passo liberatorio dai vecchi condizionamenti che la possibilità di ri-scoperta della nostra semplicità, ingresso nel tempio del nostro vero essere. Da qui è possibile iniziare un percorso di discesa in noi stessi che, a lungo andare, può tradursi nell’allontanamento dalla società o nella scelta di viverla a pieno, in ogni caso saremo Liberi). Il nostro obiettivo è la Felicità, una condizione psicologica o, più semplicemente, una naturale sensazione dell’Anima che si “sgancia” dalla pretta materialità (il nostro obiettivo è quello di poter raggiungere il fine con consapevolezza, iniziare a prendere coscienza del momento presente e guardare alla Vita come qualcosa d’importante da vivere nella massima libertà di pensiero – un obiettivo importante, ambizioso, quello di rilasciare i vecchi condizionamenti che hanno reso il nostro quotidiano quello che è Adesso – non siamo coscienti di cosa accade dietro le quinte ed abbiamo, proprio in questo istante, l’opportunità di realizzarlo), dalle “strette” percezioni fisiche, istituzionali, legislative, contestualizzate… fin troppo – questo “troppo” è sempre stato dovuto all’assenza di competenze, assenza di preparazione ma, soprattutto, vedute ristrette (le stesse che ancora tendono a caratterizzare la nostra società impaurita, la paura dell’Altro, delle sue parole, delle sue reazioni, delle conseguenze delle nostre in riferimento ai suoi schemi di pensieri, i suoi ragionamenti – i confronti non più “costruttivi” ma “distruttivi” – sono questi termini che andranno sostituiti, come ci insegna la tanto amata PNL, la moderna psicologia, da nuovi sempre più funzionali al raggiungimento del nostro benessere interiore), incapacità nel sapersi mettere in discussione. Nel frattempo che lavoravo come articolista proseguivo un lavoro su me stesso che tutt’ora sto portando avanti, il lavoro che spetta ad ognuno, una “decisione” che nessuno può prendere, eccetto che noi, nel nostro profondo. Sì, una scelta personale, ma non privata (altro termine osannato, tutelato dalla stessa legislazione – un paradosso, come tutto ciò che tende alla ri-scoperta dei princìpi universali e che, contemporaneamente, tende alla salvaguardia del vecchio modo di pensare, il vecchio sistema, la resistenza al nuovo – il conservatorismo, l’omissione delle possibilità e la presunta separatività fine a se stessa).

Infondo, la Dualità esiste per fare in modo che le nostre esperienze, personali, possano avere un senso evolutivo: è stato questo, per me, il dilemma più grande, lasciare che le persone potessero condurre la loro vita in “libertà“, quindi assistere alla loro caduta (e questo avrebbe significato anche impedirmi di aiutarli a rialzarsi – avrei per questo dovuto “privarmi” e “limitarmi”, in qualche modo, condizionando la mia persona, le mie stesse intenzioni – sarei ricaduto nella trappola dell’apparenza nella quale non ho mai creduto, se non nell’ottica di un fine illusorio qual’è la reputazione sociale), oppure “infrangere” il loro libero arbitrio – concetto che, a lungo andare, appare sempre meno importante – e condurle verso una direzione più funzionale alla realizzazione del loro progetto di vita: adesso che ci penso, sì, stavo ancora mentendo a me stesso. Infondo, conoscere una persona che non mente a se stessa non è stato semplice, non lo è tutt’ora – studiare la PNL mi è servito per arrivare a comprendere, realizzare quanto spesso tendiamo a nascondere la nostra verità in favore di qualcos’altro, un inutile menzogna se consideriamo che non stiamo nascondendo nulla all’Altro ma soltanto a noi stessi. Sono qui per aiutare gli altri, fare la differenza nella sofferenza, portare l’Amore laddove non c’è, la Pace (la mediazione come processo naturale, risolutorio), l’abbattimento della concezione di “paradosso“, in una realtà sociale sempre più paradossale, che invoglia sempre più all’autoironia, ridere su se stessi, sugli altri.

Ogni circostanza apparentemente negativa è una possibilità, un opportunità di evoluzione, una prova da superare (tanto per il singolo, quanto per il collettivo). Abbiamo necessità di comprendere l’importanza di ogni singola prova e trovare il Coraggio, dentro, per farvi fronte: guardare alla prova e, magari, riuscire a superarla arricchirà notevolmente il collettivo (es. l’accettazione di noi stessi, delle nostre paure si riflette nel collettivo che necessita, doverosamente, di riconoscere quest’accettazione – il caso di un singolo che offre supporto ad un altro singolo, come dicevamo le figure specialistiche che svolgono supporto psicologico, psicoterapeutico, rappresenta una buona possibilità, un spunto dl quale partire per un lavoro più approfondito – iniziare a guardare dentro, comprendere quanto siamo importanti, quanto la nostra vita sia importante, quanto il mondo abbia bisogno di noi).

Il concetto di rispetto sempre più vicino allo spirito e sempre più lontano dalla materia: l’ingresso di energie più favorevoli alla comprensione di quest’unione – specchio dell’unione fra le nostre parti interiori divise nel passato. Ho imparato che il rispetto delle convenzioni (la mancanza di conoscenza che ha sempre rappresentato la “barriera” fra noi e gli altri si accompagnava alla mancanza, al mancato Riconoscimento della Vera Felicità – inseguire il “sistema” senza aver la possibilità di riconoscere quest’importante verità, così come non avere la possibilità di accesso all’istruzione, allo sviluppo della propria persona, al miglioramento delle proprie condizioni di vita, rappresenta un “blocco” all’opportunità di un accelerazione rispetto a quanto si potrebbe fare in assenza – mi viene in mente un gabbiano nel tentativo di volare, che non riesce). Secondo la profondità del lavoro si arriva a riconoscere l’importanza dell’Amore, la rivalutazione del termine, la “distanza” (che ho sempre avvertito, spesso nei momenti di caduta, tra me e l’Altro e che ha rappresentato per me l’occasione di crescere ancora, nella riscoperta di me stesso) tra noi e gli altri a conferma della distanza fra noi e noi stessi (l’eterno conflitto tra la mente conscia ed inconscia, la complessità – il genere di nodo, la solidità – la mancanza di baricentro). L’importanza dell’Amore nella nostra vita ed il collegamento con la natura: un altra conferma ci arriva dall’utilizzo che facciamo delle risorse terrestri, il modo in cui trattiamo la natura, le creature che, come noi, parte dello stesso eco-sistema, convivono insieme a noi, co-protagonisti del “progetto” universale di crescita (incluse le piante). Non è un caso che, negli anni, l’Amore per la natura esteriore (accudimento di piante, la “protezione” o “cura”, termini splendidi co-significatori del nostro riconoscimento) abbia camminato, mano nella mano, con il nostro Benessere Interiore-Esteriore (contiguità di interconnessione tra noi e tutto ciò che ci circonda, la continuità del riflesso fra microcosmo e macrocosmo). In questo senso potremmo parlare dell’Amore che viene insegnato nelle scuole, ai bambini, ai ragazzi che, infondo, non aspettano altro di conoscere il modo migliore per incanalare queste energie provenienti dall’Universo, utilizzarle per il fine collettivo sempre più lontano dalle concezioni di vecchio sistema (denunce, querele, condanne, assoluzioni, omissioni, segretezze, diritti ottenuti con la violenza – la “legge” utilizzata al fine di alimentare un sistema fondato sulla paura, sulla separatività con l’Altro, quindi il mancato Riconoscimento di Se Stessi – un tale sistema può essere giustificato soltanto dall’assenza di importanti possibilità, come la prevenzione primaria, secondaria – il lavoro su se stessi a differenti gradazioni – nulla è impossibile, tutti i “limiti”, compresi quelli esteriori, sono creati ad arte-matematica dalla mente, così come tutto ciò che consideriamo “inattuabile”, semplicemente perché ancora immaginiamo la soluzione provenire da qualcun’altro, ancora guardare all’esterno nel tentativo di “riconoscere noi stessi nella decisione, nelle decisioni dell’Altro”).

La menzogna è una parte molto importante sulla quale bisogna lavorare, perché in un modo o nell’altro, tutti mentono (studiando comunicazione ho avuto modo di confermare tutto questo, e molto più – la tendenza alla menzogna si fonda sulla separatività con l’Altro, l’idea della separatività, il rispetto delle convenzioni sui condizionamenti che abbiamo appreso – il vecchio sistema basato sulla paura): abbiamo bisogno di veri punti di riferimento che possano riportare il Vero Equilibrio Interiore, l’Unità (interiore), prima di tutto, con noi stessi, al nostro interno. In questo senso, non stiamo veramente lottando contro qualcuno, per portare la pace nel mondo (illusione della mente), ma stiamo lottando contro noi stessi, le nostre paure – la parte più importante è riuscire a farlo a livello cosciente, quindi riconoscere che stiamo lottando, in realtà, contro noi stessi, conduciamo una battaglia esteriore che, come spesso dico, non va da nessuna parte: la vera battaglia è quella con noi stessi, le nostre paure, verso la realizzazione della Vera Libertà, quella Interiore.

E’ importante per ognuno prendersi cura di se stesso, e prendersi cura di se stessi non concorre soltanto alla creazione di una vita di successo (il massimo contributo che possiamo dare agli altri è rappresentato dal regalo che desidereremmo ricevere, poter vedere nell’altro un amico, un fratello – quindi essere noi stessi, senza veli, senza paura) ma anche, e soprattutto, prendersi cura del “Tutto”, quindi di tutta l’esistenza, tutti gli esseri umani, le piante, gli animali. Nel momento in cui ritroviamo noi stessi ritroviamo anche il contatto con il Tutto, l’Unità con il prossimo che, come avviene per il bambino, diviene qualcosa di naturale, sempre esistito. Infatti, la tendenza condizionata alla privazione, quindi l’ensemble di convenzioni protese verso la realizzazione di una realtà unica, fin troppo personale, hanno soppresso la possibilità di questo riconoscimento (abbiamo appreso dal sistema, fin da bambini, concezioni quali il rispetto, la libertà, purtroppo completamente fuorvianti dalla loro reale accezione – la stragrande maggioranza di noi ha cercato, e trovato, le risposte da sola, ha tentato e desiderato, oggi possiamo dire che queste risposte non sono mai arrivate dall’esterno, ecco perché l’importanza del guardare a se stessi, iniziare a fare spazio di quanto immaginiamo possa rappresentare qualcosa di veramente importante e lasciare un po di spazio a quel vuoto, il nostro profondo, la nostra verità – possiamo così comprendere, realizzare l’importanza di quel baricentro tanto desiderato e re-iniziare, con più consapevolezza, più coraggio, la nostra vita).

Ogni decisione spetta a noi, in quanto protagonisti della nostra ed altrui vita. Abituare i bambini, fin dalla tenerà età, al “rispetto” della regola entro un sistema “paradossale“, immaginando di salvare i condizionamenti che ci hanno reso quello che non avremmo mai voluto essere, è disfunzionale alla ricezione delle stesse energie che invitano, invece, al “cambio di prospettiva” riguardo noi stessi ed il mondo che ci circonda – in pochissime parole, Cambiare è importante, necessario, ed ognuno con i suoi tempi. Quel che più interessa noi tutti è la volontà di saper decidere, trovare uno dei tanti punti di riferimento dal quale partire per questo nuovo viaggio verso noi stessi, le nostre profondità. Il disagio sociale è alimentato dalla mancanza di Veri punti di riferimenti ed i ragazzi, proprio come noi, sono canne al vento, navi alla ricerca di un porto “sicuro“, qual’è il nostro personale faro? Trovare lo scoglio al quale aggrapparci per incoraggiare, incentivare la nostra personale volontà al cambiamento, non per salvarci dall’inevitabile e procedere in direzione di una vita che non soddisfa, prima di tutto, noi stessi. E’ molto semplice se pensiamo di non soddisfare nessuno, nessuno da gratificare, non abbiamo motivo di “apparire” per nessuno, con nessuno – mi viene in mente la ragazza che, tutte le sere, si trucca per piacere ad un ragazzo che desidererebbe darle l’attenzione che merita ma che non può darle perché non ne da abbastanza a se stesso – la ricerca infinita dell’Amore nell’Altro che conclude, sempre, nel riconoscimento dell’importanza di se stessi, dei propri bisogni, un attenzione che mai ci è stata data e che continuiamo a cercare all’esterno, negli occhi dell’Altro (la delicatezza dei rapporti sentimentali – quanto di noi riusciamo a “rivelare” all’Altro, i traumi passati, i nodi irrisolti della nostra infanzia, le mancanze delle figure di riferimento ed i ricordi non elaborati, non superati che, sommersi dentro, vengono fuori delineando personalità che non ci appartengono, non rappresentano la nostra Verità – le parti scisse, in contrasto fra loro, delle quali parlavamo).

Mediante il “cambio di percezione” si verifica il “cambio di prospettiva” verso noi stessi e tutta la realtà circostante: l’occasione che aspettavamo per guardare la Vita sotto un altra angolazione e, finalmente, vivere a pieno la nostra quotidianità! Il fatto che qualcuno possa mostrarci un punto di vista diverso, come avviene durante le sedute di psicoterapia, può illuminare in noi anfratti che non ricordavamo, spazi che non pensavamo potessero esistere, il dono della Scoperta, della Vita che rinasce, in ogni istante, da un qualsiasi, anche minuscolo ed apparentemente insignificante, spiraglio di luce.

Siamo così divisi dentro che non possiamo contare su una realtà “unita“, “integra” in ogni sua parte. Ritenere che quanto raccontato dai media possa avere parvenza di “vero” rappresenta la conferma di quanto abbiamo da lavorare per fare in modo che tutti possano avere accesso alla possibilità di questo Riconoscimento. Comunicare è importante perché favorisce lo scambio di esperienze, ma la presenza di paura, di timore dell’Altro, la resistenza che esercitiamo verso il nuovo (quindi l’esistenza della paura, i blocchi del passato, il passato trascinato nel presente) non permette ne un inter-scambio reciproco pulito, il sostegno dell’Altro (la mancanza di comunicazione con noi stessi, il mancato riconoscimento dell’importanza dei princìpi universali, la loro contemplazione, si riflette nell’impossibilità di “comprensione” dell’Altro, dei suoi più profondo bisogni che, attualmente, soltanto poche persone, poche figure preposte a tali ruoli, riescono ad accogliere): parliamo di questo a fronte di un sistema complesso che necessita di riconoscere che la distanza con l’Altro non è più funzionale e non permette il raggiungimento della Felicità, ne personale, ne collettiva. Questo significa sapersi mettere in discussione, saper mettere in discussione la propria persona (il nostro riflesso) nell’intenzione di guardare più in profondità in se stessi, soltanto in questo modo è possibile “aiutare” per davvero l’Altro, non viceversa – questo conferma tutti i tentativi politico-istituzionali protesi verso uno stato di Welfare poi crollati inesorabilmente.

Riconoscere l’importanza dell’Unità (possibile soltanto attraverso la conoscenza) è molto importante soprattutto ambito politico, dove le rappresentanze sono ormai divenute un riflesso, quasi esasperato, della sofferenza del singolo (la mancanza del singolo, la mancanza del politico – lo spettro illusorio nel quale continuiamo a cercare un valido rappresentante politico e, al contempo, lo giudichiamo, lo pregiudichiamo, ce ne lamentiamo, lamentandoci del suo operato – uscire dal cerchio rappresenta comprendere il sottile meccanismo nel quale rimaniamo invischiati in attesa di qualcuno che possa svegliarci, un illusione nell’illusione).

La Vita occidentale chiede la possibilità di una ri-scoperta, la possibilità di una nuova visione del mondo, delle situazioni, delle persone.

Il Vero Amore è Incondizionato, non chiede nulla in cambio, non contempla le diverse possibilità dalla quale la mente stessa attinge per creare la propria visione della Vita. L’amore Vero si sgancia da ogni logica di arrivismo, sensazionalismo, attaccamento nei confronti della materia e vive, unicamente, per tutto quel che esiste (il singolo che si prende cura di tutto, di tutti in quanto ha compreso l’importanza dell’Amarsi, amare se stesso per amare… Tutto il resto).

Daniele Fronteddu