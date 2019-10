Considerazioni conclusive del termine biennio di collaborazione – La necessità all’Attaccamento e l’importanza del Perdono

E’ importante parlare di Perdono, soprattutto in tempi come questi dove apprendiamo, tramite i mezzi di comunicazione, di episodi sempre meno vicini alla contemplazione del termine Umanità. In realtà, necessitiamo di lasciare andare un passato ormai logoro che non può fornirci valide risposte al raggiungimento dei traguardi, singoli e collettivi. Ho compreso, attraverso il lavoro svolto in psicoterapia, quanto sia importante ritornare indietro alla ricerca di quelle situazioni “trigger” e, più indietro ancora, di quei silenzi, parole, comportamenti a cui ha seguito la nostra sofferenza. In questo senso, raggiunto un certo grado di maturazione sul percorso, come poteva non accadere? Ho iniziato a guardare il mondo con nuovi occhi, quelli di una persona che, per anni aveva mantenuto il riserbo, la segretezza sulla propria personalità, nonostante il grande desiderio del mostrarsi esattamente per quello che era, utilizzando canali mai troppo “diretti“, preferenziali, alternativi alla libera espressione. Di fondo, difficoltà emotive che puntualmente andavano ad incidere sull’aspetto comunicativo, nella triste declinazione dell’impossibilità all’espressione.

E’ un processo del tutto naturale: ho parlato spesso nei miei articoli di forza del perdono, capacità di riconoscimento, dell’importanza dello stesso nei confronti di noi stessi, quasi a “spezzare” quel sottile meccanismo del quale non ci rendiamo nemmeno conto che in psicologia viene definito come “la profezia che si auto adempie“. Esattamente forniamo al prossimo la chiave di lettura di se stesso, ed in questo senso, a noi stessi: continuiamo a richiedere, all’esterno, qualcosa che potremmo scoprire soltanto guardando all’interno (non a caso, tutte le forme di psicoterapia concordano sull’utilizzo delle diverse chiavi di lettura, interpretazione della realtà, “decentramento” dell’attenzione-focus dalla realtà vissuta – parliamo di un change of perspective o cambio di prospettiva sulle situazioni dolorose del nostro passato, una rielaborazione), ritornare a noi stessi per comprendere quali che siano le nostre mancanze, ed il primo passo è rappresentato da una decisione forte, un atto di coraggio verso la vita, al perseguimento dei nostri sogni, il Perdono di noi stessi.

Non dobbiamo perdonare nessuno, non c’è nessuno da perdonare: non i genitori e le loro mancanze, le loro “inadempienze” nell’infanzia, non fratelli, sorelle, zii, zie, nonni, nonne, nessuna delle persone attorno che presuntamente riteniamo possa avere abbastanza “colpa” nella creazione delle nostre sofferenze – stesso meccanismo sul quale si fonda tutta la dottrina giurisprudenziale, continuiamo a cercare al di fuori di noi il capro espiatorio per giustificare quelle vecchie paure che, per il bene del collettivo, invece, andrebbero superate, una volta per tutte (riconoscimento del baricentro): ed in effetti, come potremmo sentirci meglio pensando che l’altra persona, nelle stesse nostre condizioni (abbiamo necessità di perdonare noi stessi per realizzare quanto l’Altro si trovi, a differenti livelli, nelle nostre stesse condizioni) possa “pagare” per degli “errori” commessi in passato? Si tratta di un loop continuo, ripetitivo di violenza-sofferenza (facciamo soffrire l’Altro perché il nostro ego non ha abbastanza “scaricato” la sua forza – l’energia sessuale, finalizzata alla creazione, per consuetudine, male incanalata, tanto a seguito dei condizionamenti esterni – in questo senso potrebbe giocare un ruolo fondamentale la flessibilità-, non riesce a trovare il suo naturale “sbocco”, appunto la creatività – in questo modo dovremmo utilizzare l’ego, l’energia sessuale della quale disponiamo e che permette, se saputa indirizzare, la nostra piena Realizzazione a tutti i livelli: fisico, psicologico, spirituale) senza fine.

Abbiamo, purtroppo, un sistema legislativo (occidentale), che definiamo “umano“, ma che non ha assolutamente nulla di umano, in quanto non risponde ai princìpi universali, ne al termine “Umanità” (il sistema è fondato sull’illusione della separazione con l’Altro – in questo senso, sussiste una differenza di vedute tale da compromettere i rapporti fra persone, la caduta nell’illusione della forza dell’ego, il mancato equilibrio delle polarità maschile-femminile, l’improprio utilizzo degli emisferi), che sovviene ad un passato non più funzionale alla ri-scoperta del nuovo essere umano, scevro da ogni condizionamento imperante, Libero all’interno: una tensione produttiva, quella delle istituzioni ma che, a lungo andare, come per qualsiasi altro settore della società cosiddetta “civile“, evidenzia una falla enorme, la mancanza dell’Ascolto necessario per se stessi (l’Ascolto di se stessi, dei propri desideri, dei bisogni più intimi – si tratta di una profonda forma d’Ascolto possibile soltanto silenziando il continuo vociare dell’Altrui opinione, non reale – una Verità che va cercata all’interno, nel nostro intimo e che, inizialmente, possiamo scegliere se affrontare da soli o insieme all’Altro, ma non sarà lui a darci la risposta, non saranno le convenzioni, le istituzioni, il continuo baccano del mondo esterno). Ci muoviamo in un mondo duale, camminando per le strade, facendo il nostro “personale” percorso, ritagliando spazi di “segretezza” quasi al limite del naturale (la naturalezza sta nella Vera Libertà, rappresentata dall’integrazione di tutte le parti scisse in profondità, l’Io integro che non ha più bisogno di rispondere alle convenzioni, alle istituzioni, all’Ordine con la paura – in questo modo, non abbiamo più bisogno di guardare all’Altro come ad un “potenziale nemico”, ne abbiamo necessità di fingere una personalità apparentemente integra, in pace con se stessa).

Ogni cosa al di fuori di noi è Apparenza fino al momento in cui non realizziamo l’importanza di lavorare su noi stessi, alla ri-scoperta della nostra vera natura, per la realizzazione di una realtà esterna non più “dipendente” dal meccanismo di paura-intimidazione (da qui, l’importanza crescente, negli ultimi anni, dell’interesse verso la natura interiore-esteriore, le nuove modalità di approccio alla vita, alla realtà esterna, lo sviluppo di relazioni interpersonali basate sull’assertività, l’Accettazione di noi stessi e dell’Altro).

La nostra Libertà prima di tutto, una responsabilità a tempo stesso significatrice di un opportunità, la splendida occasione insita nell’attimo di silenzio, nella sofferenza (l’importanza dei momenti di caduta da “cogliere al volo”) del poter ritrovare noi stessi in un mondo confusionario dove le tante parole, nel caso della civiltà occidentale, occidentalizzata, lontana dal concetto di “natura“, di gestione del tempo, spesso inutilizzato per cose veramente produttive, finiscono per dissolversi nel nulla. Non sapere chi siamo (o pensare di saperlo), dove stiamo andando, soprattutto la sensazione di “sconfitta” nei confronti dei nostri desideri più profondi (la tendenza a trasformarci nei modelli di riferimento – potremmo parlare di un superamento del modeling per arrivare a realizzare l’importanza della rivalutazione complessiva dell’individuo, la persona che riscopre se stessa, non guarda più all’esterno), unitamente ad un confronto, spesso prevaricante, annichilente, finalizzato all’estensione dell’ego, la presenza del “giudizio“, l’abitudinaria necessità allo stesso, inconsapevole, deflagrante (utilizzo smodato dell’ego, incapacità di indirizzamento dell’energia sessuale) ha ridotto le nostre possibilità, limitato la nostra visione “a quel che potevano scorgere i nostri occhi“, una privazione tanto per noi quanto per l’Altro.

Un valido lavoro su se stessi, scelto, desiderato, come un giocattolo preferito per il bambino, rappresenta quindi il momento più importante della nostra vita, l’incontro con gli spettri del passato, le profondità fino a quel momento lasciate da parte e ascritte ad un esterno illusorio, inesistente: infondo, il gioco della Dualità, fondato unicamente sull’evoluzione, richiede questa presa di coscienza, facile o difficile che possa sembrare. Niente è semplice, niente è difficile: in questo senso, è indicativo guardare a noi stessi nel modo in cui avremmo desiderato gli altri ci guardassero, le figure di riferimento con le quali siamo cresciuti, decisi a “recidere” per sempre quel cordone che, piuttosto spesso, facciamo fatica a riconoscere, accettare come disfunzionale alla nostra reale crescita, quella spirituale.

Continuare a guardare fuori “in attesa di” poter cambiare la nostra vita, confidando in un lavoro gratificante, una posizione professionale da “invidia” (dell’Altro – il desiderio di sentirci “importanti” per qualcuno, agli occhi di qualcuno – l’apparenza. Guardare all’Altro, osservare le sue “differenze” che rappresenta le parti di noi sulle quali dovremmo, invece, lavorare, ma in assenza di giudizio, pregiudizio. Questo è possibile soltanto mediante un rivolgimento all’interno, un guardarsi onestamente in profondità), un amore da favola: infondo, cosa stiamo cercando nella Vita? Desideriamo quel Riconoscimento che nessuno è stato mai in grado di darci, “donarci” in quanto meritevoli di vivere una vita al massimo, con tutte le opportunità del mondo (siamo i protagonisti della nostra Vita, soltanto noi possiamo cambiare la nostra visione della realtà, di conseguenza, il mondo attorno – immaginiamo quanto sia importante per l’Altro poter scoprire che, nella nostra visione, rinnovata, pulita, può nascondersi la risoluzione delle sue difficoltà…). Prendere coscienza che la mancanza di tali opportunità, l’essere nati e cresciuti in luoghi privativi, in tempi non propriamente consoni allo sviluppo dei nostri sogni, non rappresenta soltanto un primo passo verso il perdono di noi stessi, di quell’impossibilità non dipesa direttamente da noi, dalle nostre scelte, da quelle degli altri, a loro volta impossibilitati nella scelta (nessuna colpa, nessun colpevole), ma anche il superamento di quelli che in precedenza ritenevamo essere i nostri stessi “limiti“, le limitazioni dei condizionamenti nei quali abbiamo vissuto. In questa logica, spesso per ripiego, qualcosa dentro di noi conclude nella paura di mostrare le nostre “debolezze” (i nostri punti di forza), nel non poter rivelare agli altri chi siamo, quel che desideriamo, le nostre emozioni che, invece, farebbero meglio ad uscire (privando noi stessi della possibilità di conoscerci, di contro, priviamo l’Altro della possibilità di conoscere più approfonditamente se stesso, di manifestare le sue emozioni più profonde, raccontarci la sua vita, le sue esperienze: lo disincentiviamo all’apertura, al Cambiamento). Quando smettiamo di ascrivere all’importanza dell’apparenza la nostra personale Felicità, comprendiamo l’importanza della nostra ed altrui Vita, l’interdipendenza fra gli esseri, l’inscindibile Unità con tutto ciò che sta attorno a noi. Vivere per l’apparenza, immaginando che, attraverso essa, abbiamo la possibilità di raggiungere la nostra personale realizzazione, è un antica storia, ciclica, improduttiva che conclude, sempre allo stesso modo, nell’auto sabotaggio e se non riconosciuta si ripete all’infinito: la conferma ci giunge dalle persone perennemente insoddisfatte che continuano a non comprendere quale sia il segreto di una vita Felice o, più propriamente, quale sia il modo per raggiungere la pienezza che non riescono ad intravedere, non riescono a vivere (change of perspective) e, prevedibilmente, continuano a confidare in un cambiamento esterno che possa miracolosamente fungere da ancora di salvezza.

Il perdono è importante, tuttavia, nell’accostarci a noi stessi al fine di raggiungere la nostra piena integrità interiore (unione delle parti scisse in profondità, ri-unificazione dell’Io) necessitiamo di prendere coscienza dell’esistenza di questa divisione (è molto importante trovare il modo per rilasciare la resistenza data dalla paura, un passo molto importante nel cammino verso il perdono di noi stessi): possiamo pronunciare frasi come “sono disposto a rilasciare il passato e le sue ferite” che sostituiscono quelle come “perdono le persone, gli avvenimenti che mi hanno reso quello che sono” (le parole lasciano il tempo che trovano, abbiamo bisogno di passare all’azione: una scelta netta, decisiva, per noi stessi, secondo i nostri tempi); nel caso di “non riesco a dimenticare, ma perdono chi mi ha reso quello che non volevo essere, chi mi ha fatto stare male”, in antitesi al processo di perdono, bisognerà continuare a lavorare per facilitare il rilascio delle sofferenze del passato.

Abbiamo bisogno di lasciare andare ciò che è stato per non ripetere più, uscire dal ciclo karmico di sofferenze che ci trasciniamo, dapprima della nascita: infondo, siamo qui per lasciare andare quel passato pieno di paura, astio, risentimento, quei veleni mentali che appesantiscono la nostra Anima (ed il prossimo) impedendole di volare. Il raggiungimento della Pace (interiore-esteriore, la realtà esterna riflesso della realtà interna) è sempre interiore. Non abbiamo nessuno, nessun azione, nessuna parola da perdonare da parte di questi. Arriviamo a questa conclusione semplicemente iniziando ad accettare noi stessi, il Presente, prendendo coscienza, diventando consapevoli che quanto accaduto è successo per il nostro bene supremo, del quale potremo non essere nemmeno a conoscenza.

Il perdono rappresenta una liberazione per noi e per l’Altro che non avrebbe potuto chiedere di più. E’ un regalo meraviglioso per tutti noi raggiungere quella pace interiore tanto ricercata che, alla stregua dei tanti continui tentativi di sabotaggio, sapevamo poter raggiungere mediante un solo sforzo di volontà. Niente è impossibile.

Daniele Fronteddu