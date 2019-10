CCIAA Sassari: Rinnovo del Consiglio camerale. Scadenza adesione procedure il 15 ottobre

Ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio, le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Sassari, entro e non oltre martedì 15 ottobre 2019 – le informazioni necessarie per prendere parte alle procedure di rinnovo così come da D.M. n. 156/2011. Il rappresentante dei liberi professionisti sarà designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio (art. 10, comma 6, L. n. 580/1993).

I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Potranno trasmettere la documentazione necessaria le Organizzazioni Imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL che operano da almeno tre anni nella circoscrizione provinciale, nonché le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti di livello provinciale, che operino da almeno tre anni nella stessa circoscrizione.

Sempre entro il termine del 15 ottobre, dovranno essere trasmesse dalle Organizzazioni ed Associazioni eventuali dichiarazioni di apparentamento.