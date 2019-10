Castelsardo: il 7/10, la presentazione del corso “Fare impresa nella blue economy”

Il corso: “Fare impresa nella blue economy”

Il progetto in questione, denominato M.A.R.I.N.O., è quella di non essere un semplice corso di formazione, ma molto di più. Si parla infatti di 120 ore di attività, finalizzate allo sviluppo di una concreta idea d’impresa nella Green & Blue Economy, ovvero tutto l’insieme delle attività economiche e delle dinamiche sociali, nella filiera ittica e negli ambiti ad essa collegati: pesca e acquacoltura, produzione, trasformazione, catering, commercializzazione, pescaturismo, ittiturismo, ma anche ambiente, ospitalità, cultura.

I contenuti didattici del corso saranno incentrati sull’incremento delle conoscenze e competenze imprenditoriali: dal credito agevolato alla progettazione e pianificazione di un’idea, dalla consulenza preliminare all’avvio di impresa (Business Plan), dal piano di marketing alla comunicazione, dall’assistenza tecnica all’avvio e alla gestione dell’impresa.

A fine percorso sono previste ben 60 ore di assistenza individuale, con un consulente dedicato, per sviluppare insieme una concreta idea d’impresa.

A chi è rivolto il corso gratuito?

I destinatari sono i disoccupati, lavoratori in CIGS, lavoratori in ASPI, lavoratori in mobilità, residenti in Sardegna, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

La sede del corso sarà a Porto Torres, con un numero massimo di 18 allievi, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11/10/2019, tramite raccomandata A/R o via PEC, all’ISFOR API di Cagliari, oppure consegnate a mano anche nelle altre sedi, in quella del FLAG Nord Sardegna o del Parco Nazionale dell’Asinara a Porto Torres.

Il modulo di iscrizione, il regolamento di selezione e tutta la documentazione sono scaricabili dal sito internet www.gacnordsardegna.it. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi, via mail, a isforapi@isforapi.it o telefonare al numero 0702110378.