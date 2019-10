Cassa Dottori Commercialisti: crescono i redditi dei professionisti a Cagliari,+9,2% nel 2018

Sono 657 i professionisti di Cagliari iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti, e rappresentano quasi la metà (45%) di tutta la regione, con un’incidenza della componente femminile del 34,8%, oltre due punti percentuali in più della media nazionale (32,5%).

Con un professionista ogni 1.127 persone, la Sardegna registra, inoltre, il secondo rapporto più alto tra professionisti e popolazione dopo la Sicilia, nettamente superiore alla media nazionale che è di 1 ogni 882 persone.

A Cagliari il reddito medio pro-capite dei dottori commercialisti nel 2018 è stato pari a 45.044 euro, mentre il volume d’affari ha superato di poco i 75mila euro. Entrambi i valori sono risultati superiori, rispettivamente dell’11% e del 7,5%, alla media registrata sull’isola che, in entrambi i casi, può contare su risultati decisamente più alti (+29% per reddito e +33,5% per volume d’affari) rispetto alla media del sud Italia.

Buono anche l’andamento dei ricavi dei professionisti cagliaritani che nell’ultimo biennio ha fatto registrare una crescita del +9,2% per quanto riguarda il reddito e +6,5% nel volume d’affari medio.

“La Cassa ha certamente un ruolo importante nel supporto del percorso professionale – spiega Walter Anedda, presidente della Cassa dei dottori commercialisti – che si sviluppa anche attraverso una serie di iniziative di welfare strategico che stiamo portando avanti. In questo ambito, pubblicheremo a breve dei bandi per facilitare l’acquisto delle dotazioni di studio e favorire aggregazioni tra professionisti”.

L’impegno della Cassa Dottori Commercialisti per il welfare a favore degli iscritti all’Ordine di Cagliari sarà al centro dell’incontro “Unione Obiettivo Previdenza” che si terrà il 17 ottobre dalle 15.30 alle 18.30, presso l’Hotel Caesar’s, in via Darwin 2, a Cagliari.

All’incontro parteciperanno Walter Anedda, Presidente Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC), Pierpaolo Sanna, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cagliari, Bernadette Dessalvi, Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cagliari, Teresa Zambon Presidente Commissione Cassa Previdenza UNGDCEC, Marilù Fragalà, Segretario Commissione Cassa Previdenza UNGDCEC, Gaetano Ciaramella, co-delegato Giunta UNGDCEC, Michele Pirotta, Consigliere CNPADC e i Delegati della Cassa Dottori Commercialisti per Cagliari, Sandro Anedda e Filippo Conti.