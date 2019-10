Sport

Canottaggio: campionati regionali sardi sul lago Omodeo

Il vento di maestrale non è stato un alleato della gara regionale sul lago Omodeo, valida per le classifiche nazionali e nella quale si assegnavano i titoli di campione regionale, per le categorie ragazzi, junior e senior. Nonostante il disagio meteorologico si è riusciti a portare a termine la maggior parte delle gare previste.