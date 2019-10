Calciomercato: via Cragno per Olsen?

Nonostante siano passate soltanto sette giornate dall’inizio del campionato, il calciomercato è già in fermento. In casa rossoblù l’argomento caldo è quello legato alla questione portiere.

Quest’estate il Cagliari ha preso Robin Olsen in prestito dalla Roma come sostituto di Cragno, infortunatosi alla spalla destra nel corso dell’amichevole estiva contro il Galatasaray. Il portiere di Malmo è arrivato in Sardegna pronto per riscattarsi dopo la stagione deludente in giallorosso, è al momento ci sta riuscendo.

La dirigenza sarda è soddisfatta dal buon rendimento di Olsen, tanto che starebbe pensando di tenerlo. Stando alle parole del Corriere dello Sport, se il rendimento dell’estremo difensore svedese dovesse continuare ad essere positivo, il Cagliari potrebbe pensare di prenderlo a titolo definitivo. In tal caso il club di Giulini lascerebbe partire Cragno di fronte ad una ricca offerta.