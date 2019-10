Cagliari:il 4 e il 5 ottobre al T-Hotel il XXIII congresso Regionale della Società Italiana per lo studio dell’Arteriosclerosi

Il Congresso aprirà con una Sessione dedicata alla Legge Gelli in tema di Responsabilità Professionale con due interventi; il primo sulla Legge Gelli nel suo insieme, il secondo sulla delicata tematica dell’obbligo alla aderenza alle Linee Guida nella pratica clinica come conditio sine qua non alla mancata perseguibilità in caso di errore medico.

Seguiranno due interventi sui nuovi farmaci per l’Ipercolesterolemia Familiare utilizzando gli anticorpi monoclonali anti-PCSK9 (Proproteina convertasi subtilisina/kexina tipo 9) e sulla Lomitapide per la Ipercolesterolemia Autosomica Recessiva, entrambe le malattie non rare in Sardegna. L’aterosclerosi è una malattia sistemica che interessa nelle sue manifestazioni cliniche di aterotrombosi vari distretti dell’organismo determinando le malattie cardiovascolari, prima causa di morbilità e mortalità nel mondo occidentale. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione in particolare su quello cerebrale, sia sul versante della prevenzione, affrontando il tema della correzione dei fattori di rischio (ipertensione e iperlipidemia in particolare) , che della terapia specifica delle sindromi cliniche.

Si presenteranno le ultime linee guida italiane ed internazionali nei pazienti con ictus acuto e TIA (attacco ischemico transitorio). Particolare rilievo verrà dato alla prevenzione e al trattamento dell’ictus in fase acuta sia per quanto riguarda l’approccio extra che intraospedaliero, con riferimento specifico alle stroke unit e al loro attuale reale ruolo che prescinde dalla possibilità di seguire la trombolisi. Uno spazio ampio è stato dato alla terapia , in particolare all’uso dei nuovi anticoagulanti orali nei pazienti con fibrillazione atriale. Altro tema sarà l’approccio chirurgico delle arteriopatie con alcune relazioni dei più autorevoli chirurghi vascolari della Sardegna. Sempre in tema vascolare si parlerà degli ultimi aggiornamenti in tema arteriopatia diabetica. Altro tema importante sarà quello dei legami tra nutrizione e salute con un autorevole relatore che tratterà le ultime novità in questo campo. Si parlerà inoltre delle associazioni farmacologiche nella Ipertensione arteriosa e nelle ipercolesterolemie, terapie multiple fondamentali per arginare questa patologia sempre più presente soprattutto negli anziani. Infine, si parlerà della Metabolomica nelle malattie cardiovascolari come nuovo approccio della scienza allo studio di queste patologie.

Presidente del Congresso: Prof. Sandro Muntoni