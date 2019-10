Cagliari: vincono il Sardinia Grand Slam 2019 Axel Mazella e Daniela Moroz

Sardinia Grand Slam 2019: vincitori e vinti

Nulla hanno potuto anche i connazionali in lotta al Poetto di Cagliari. Primo tra tutti Theo De Ramecourt, che torna a casa con la più che meritata vittoria del Sardinia Grand Slam.

A Nico Parlier, vincitore della tappa sarda nel 2018 e campione del mondo nel 2017, il secondo posto non è bastato. Dopo aver perso il titolo lo scorso anno nella battaglia diretta con Maxime Nocher, quest’anno si è dovuto nuovamente accontentare della medaglia d’argento (sia al Sardinia Grand Slam che nella classifica Mondiale).

Nocher, Kite Foil World Champion nel 2018, non è riuscito a replicare la grande prestazione dello scorso anno. Ha chiuso al quinto posto la sua prova in terra sarda e sul terzo gradino del podio la Kite Foil World Series.

Il vincitore assoluto nella categoria maschile: Axel Mazella

Tornando al neo campione del mondo, Axel Mazella, va ricordato che solo una settimana fa a Torregrande (Oristano) conquistava anche il titolo di Campione europeo assoluto di Formula Kite, battendo proprio sul finale Toni Vodisek. Insomma, sono stati 10 giorni particolarmente fortunati per il kiter francese che raramente riuscirà a dimenticare le emozioni vissute quest’anno in Sardegna.

La vincitrice assoluta della categoria femminile: Daniela Moroz

Nella categoria femminile mancava solo l’ufficialità: Daniela Moroz è la nuova campionessa del mondo di Kite Foil.

Una stagione da incorniciare quella della giovanissima atleta statunitense, segnata da ben quattro vittorie (nella categoria femminile) su quattro tappe del Mondiale. Seconda la russa Elena Kalinina, terza Kirstyn Obrien, vincitrice del titolo iridato nel 2018.

Il Sardinia Grand Slam World Championship è organizzato dalla Good Looking Entertainment e dallo Yacht Club Cagliari, che si occupa del coordinamento tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), il supporto della Classe Kiteboarding Italia CKI, la Federazione Italiana Vela e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari Sport e Turismo e di alcune aziende private.

Sardinia Grand Slam 2019: la classifica

Top five men after twenty races (three discard)

Théo de Ramecourt (FRA) – 37pts Nico Parlier (FRA) – 43pts Connor Bainbridge (GBR) – 44pts Axel Mazella (FRA) – 55pts Maxime Nocher (FRA) – 87pts

Top five women after twenty races (three discard)

Daniela Moroz (USA) – 306pts Julia Damasiewicz (POL) – 412pts Breiana Whitehead (AUS) – 428pts Elena Kalinina (RUS) – 449pts Leonie Meyer (GER) – 502pts

Kite Foil World Series 2019: la classifica

Top three men

Axel Mazella (FRA) – 392pts Nico Parlier (FRA) – 389pts Maxime Nocher (FRA) – 386pts

Top three women: