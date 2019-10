Cagliari: venerdì 1 novembre il debutto di PFF-Piano Forte forte

Debutta venerdì 1 novembre alle 21.00 PFF – piano forte forte, trisonata per corpo femminile e pianoforte con le musiche originali della protagonista Valentina Cidda e i testi e la regia di Valentino Infuso. Una prima regionale anche per questo secondo appuntamento della terza edizione di TeatrExma, la stagione teatrale organizzata dal Teatro dallarmadio in collaborazione con il Consorzio Camù.

PFF (pronunciato onomatopeicamente con la f prolungata) è un soffio capace di far vibrare le viscere, un sospiro, una risata che trascina lontano, un rantolo, uno sfogo, un sorriso, un peto, un lamento, un sollievo; è racconto di donna, il racconto di un essere umano, è la storia di una vita o di tante vite.

PFF è una favola oscura, tenera, ironica, spietata, sanguigna. Una favola che prende vita in parole, musiche e movimento.

In scena una donna e un pianoforte ma, dall’invisibile, personaggi evocati e plasmati con note, parole, gesti e silenzi.

Un’opera inedita, dove corpo, parola e musica, composta appositamente ed eseguita dal vivo dall’attrice e performer stessa, vanno a creare una tela fisica e narrativa dalle innumerevoli sfumature.

La musica del pianoforte è il filo teso di un racconto fatto di ombre evanescenti tra memorie e fantasie; è un sussurro sagace che accompagna; il corpo è il canto sottile che insinua un grido silente frammentato, è la voce vorace di un monito segreto.

PFF è una fiaba diversamente reale, è un sogno lucido reso vivo con sudore, con grazia e ancora sudore.

L’idea di questa favola nasce dalla profonda esigenza artistica di Valentina Cidda di raccontare la vita attraverso una personale relazione con il pianoforte, una relazione viscerale con lo strumento difficile da spiegare…

PFF- Piano forte forte, in occasione del Festival Voci dell’anima 2018 al Teatro degli Atti di Rimini, ha ricevuto importanti riconoscimenti: Premio del pubblico, Premio Confine Corpo da Elisa Barucchieri e ResExtensa

Per partecipare agli spettacoli è necessario prenotare ai numeri 3397102534 – 3405332685 o via mail scrivendo a promoteatroarmadio@gmail.com

Le prenotazioni, gestite direttamente dal Teatro dallarmadio sono aperte a partire da 15 giorni prima rispetto alla data dello spettacolo e solo nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. I biglietti prenotati potranno essere ritirati solo il giorno dello spettacolo, mezz’ora prima dell’evento, presso il foyer della Sala Conferenze dell’EXMA.