Cagliari. Terza giornata al Teatro Massimo per Spaziomusica

IL FESTIVAL – L’attività di Spaziomusica, festival attivo nella scena sarda da quattro decenni, intende continuare la sua esplorazione nel campo del sonoro contemporaneo. Esplorazione che a partire dal segno della musica scritta e dal suono di quella improvvisata si allarga fino al risonante ad include il paesaggio sonoro di oggi generando una visione fantastica del nostro abitare il mondo. Questa visione si mostra nelle nuove produzioni musicali, nei laboratori e nelle attività didattiche e viene tematizzata nei suoi convegni e seminari. Non mancano i riferimenti alle particolarità sonore della Sardegna legate sia alla lingua che al paesaggio naturale esplorate in progetti specifici. L’attività dell’anno 2018 prevede la realizzazione di produzioni originali che si propongono di esplorare il campo della musica d’avanguardia e le sue innumerevoli escursioni. Escursioni multimediali, ma anche escursioni che più profondamente sconfinano e interagiscano con altri linguaggi espressivi, come ilmovimento corporeo e la gestualità, la perizia solista, il mondo delle immagini.

Festival Spaziomusica XXXVIII edizione SEE THE SOUND

Teatro Massimo di Cagliari

1 – 5 ottobre 2019

PROGRAMMA 2019

Teatro Massimo, sala M3 – martedì 1 ottobre

ore 21 – Cesare Saldicco, performance audiovideo

Autumn of the Nations [2019]

ore 21.30 – FREMEN (Natalia Wójcik) (Polonia)

Pulses (2018), acusmatico

ore 21.45 – Marko Ciciliani (Croazia), VIA performance audiovideo

Teatro Massimo, sala M3 – mercoledì 2 ottobre

ore 21.00 – LOST SONGS, Marta Raviglia, voce; Simone Sassu, pianoforte

Musiche di: E. Satie, D. Milhaud, S. Barber, R. M. Rilke, S. Sassu, F. Nurra, M. Raviglia

(In collaborazione con Laborintus)

ore 21.45 – PAESAGGIO, Walter Forestiere, Solo per percussioni e dispositivi sonori

ore 22.15 – Walter Forestiere, Stefano Manconi e Emanuele Balia, performance audiovideo

(In collaborazione con Ticonzero)

Teatro Massimo, sala M3 – giovedì 3 ottobre

ore 21.00 – Enrico Di Felice, flauto e ottavino; Raffaele Bertolini, clarinetto basso, clarinetto e clarinetto piccolo

Musiche di: F. Chiriaco, T. Amar, D. Wang, R. Zanata, W. Siegel, A. Nicoli

ore 21.45 – Duo Blow Up Percussion (Alessandro Di Giulio, Flavio Tanzi) (Italia)

Musiche di: D. Lang, C. Mura, M. Atzori, B. Dessner, S. Reich

In collaborazione con Nuova Consonanza (Roma)

Teatro Massimo, sala M3 – venerdì 4 ottobre

ore 21.00 – Inire, Małgorzata Dancewicz, Krzysztof Pawlik (Polonia), performance audiovideo

ore 21.45 – Sergio Sorrentino, chitarra elettrica

Musiche di: S. Sorrentino, M. Feldman, S. Taglietti, C. Bolaños, N. Didkovsky, A. Curran, E. Sharp J. King

Teatro Massimo, sala M3 – sabato 5 ottobre

ore 19.00 – Gruppo GMCL – Grupo de Musica Contemporanea de Lisboa (Portogallo); Adriano Martinolli D’Arcy, direttore

Musiche di: J. Peixinho, M. Pusceddu, J. Madureira, C. Cassinelli, C. Rosa

(In collaborazione con Governo du Portogal, Ambasciata del Portogallo e Direção-General Das Artes)

Teatro Massimo, sala M3 – domenica 27 ottobre

ore 21.00 – Poesia / Voce / Suono

Sebastiano Pilosu, Massimo Somaglino, voci recitanti

Musica e proiezione sonora, Stefano Cocco, Andrea Deidda, Sandro Mungianu, Andrea Toffolini e Vittorio Vella

Teatro Massimo, sala M3 – mercoledì 6 novembre

ore 21.00 – Tsuono

ore 22.00 – Tsuono

Performance sonoro-musicale interattiva per oggetti sonori e pubblico partecipante.

Progetto di Alessandra Seggi, Francesca Romana Motzo e Stefania Anna Russo.

Evento gratuito su prenotazione.

(In collaborazione con Spaziomusica Ricerca)

L’ingresso a tutte le manifestazione è gratuito